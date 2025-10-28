日本熊出沒衝擊紅葉季　白川鄉取消亮燈活動　自衛隊或赴秋田

日本全國各地連日傳出目擊熊隻事件，至今已導致破紀錄10人喪生，亦為當地觀賞紅葉季帶來不明朗因素。其中在歧阜縣的世界遺產白川鄉，原定在10月底及11月初舉行的合掌屋亮燈活動被迫取消；本州東北的秋田縣則要求自衛隊提供協助，新任防衛相小泉進次郎則表示會考慮。



富士新聞網（FNN）10月28日報道，日本踏入秋季，白川鄉的合掌村附近的樹都出現紅葉。原本當地每年都會在這個時期舉行亮燈活動，將合掌村與紅葉互相輝映，惟白川鄉5日曾發生一名西班牙籍遊客遭熊隻襲擊事件，而距離亮燈活動會場不遠的民居柿樹亦懷疑遭熊隻「光顧」。

圖為世界遺產白川鄉。（白川鄉觀光協會）

合掌村負責人認為，今年的熊出沒報告特別多，而當地不時有住宿客在晚上單獨步行，因此認為無法絕對保障他們的安全，所以惟有取消亮燈活動。

另外秋田縣則成為這次熊患的重災區，秋田電視台提到，截至10月15日，縣內今年已接獲5996宗目擊熊隻報告，而且很多個案都是在接近市區，2死52傷的人數亦超出2023年度的新高。縣知事鈴木健太28日到位於東京的防衛省，與新任防相小泉進次郎會面，要求派遣自衛隊協助。

本身曾在陸上自衛隊服役的鈴木指出，當地參與捕捉熊隻的人手緊張，希望自衛隊可以協助設置捕獸陷阱，以及移除捕獲熊隻等後方支援工作。小泉回應稱了解情況的嚴重，並會充分利用能力和權限，與秋田縣合作擬定對策。消息指小泉會在當天下午開始調派人員到秋田縣廳展開支援。

2025年10月28日，「クマダス」（KUMADAS）這個網站除了會更新秋田縣每個市町村，最新的熊出沒情況與新聞之外，還有野豬和鹿出沒的情報，還有細分成目擊、個人受傷、足跡、距離等其他細節。（網絡圖片）

與秋田縣相鄰的山形縣，知事吉村美榮子認同鈴木要求自衛隊協助的做法，但她沒明確提及當地如何對應類似問題。

不過即使派遣自衛隊，小泉表示自衛隊本身沒有提供消滅熊隻的訓練，目前難以透過自衛隊射殺熊隻。有網民認為，自衛隊可考慮使用無人機搜索及攻擊熊隻戰術，同時可以增加實戰經驗。