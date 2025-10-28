日本市區再現熊蹤　岩手縣盛岡有熊闖入銀行停車場　停留3.5小時

日本市區再發生熊出沒事件，10月28日早上，有熊闖入岩手縣盛岡市中心的岩手銀行總店地下停車場，停留約3.5小時，搜捕人員到場透過吹箭將熊麻醉，成功捕獲，事件中無人受傷。富士新聞網（FNN）指，該熊身長約1米。而距離現場不遠的岩手大學範圍內同日亦出現熊蹤，無人傷。



岩手縣的搜捕人員2025年10月28日成功把闖入岩手銀行停車場的熊捕獲運走。（影片截圖）

綜合共同社、日本放送協會（NHK）報道，事發於10月28日早上7點前，一名銀行職員向警方報案，稱一隻熊闖入位於盛岡市中央大道的岩手銀行總店地下停車場。停車場隨即關閉。

根據盛岡東警署表示，先有目擊者稱10月27日晚上在銀行附近河堤看到1大1小熊，即共2頭熊，牠們之後爬上附近民居的樹上。

報道指，在28日大熊離開，可能是剩下的小熊闖入岩手銀行的停車場。而在今次事件後不久，距離銀行約2公里的岩手大學範圍內亦接獲目擊熊隻報告，當局指該隻熊身長將一米，事件中沒有人受傷，但校方宣布下午停課。

在日本全國近來發生多宗熊襲擊人事件的背景下，今年從4月迄今已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。

位於歧阜縣的世界遺產白川鄉，原定在10月底及11月初舉行的合掌屋亮燈活動被迫取消；本州東北的秋田縣則要求自衛隊提供協助，新任防衛相小泉進次郎表示會考慮。

環境省正考慮向地方政府提供補貼，鼓勵其聘用獵人作為工作人員。