日本應對熊出沒頻繁　環境省擬資助地方政府聘請獵人

日本環境省10月27日（周一）表示，今年4月迄今，全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。據悉，在全國各地發生多宗野熊襲擊人事件的背景下，環境省正考慮向地方政府提供補貼，鼓勵其聘用獵人作為工作人員。日本國內過往曾有大量持牌獵人，惟近年卻出現斷崖式下跌。持牌獵人的待遇偏低據報是其中一個原因之一。



在全國發生多宗熊襲擊人事件的背景下，今年從4月迄今共有10人死於野熊的襲擊，創下歷史新高。

根據環境省統計，1975年，持有獵熊步槍和獵槍使用牌照的人數約為49萬人，但到2020財年，這一數字已大跌至9萬人，願意狩獵的獵人出現嚴重短缺。

2024年夏天，北海道奈井江町曾發生野熊襲擊狗的事件，媒體其後揭發獵人在當地參與捕獵每日的基本薪酬僅有8,500日圓（約435港元），所以當地獵人一般只是以兼職性質接受政府委託行動。

過去奈井江町的獵人就曾因薪酬過低問題，跟北海道奈井江町政府談判破裂，一度拒絕參與政府委派的滅熊行動。奈井江町政府其後已提高獵人的待遇。

在此情況下，據悉，環境省正考慮向地方政府提供補貼，鼓勵其聘用獵人。

2025年10月27日，日本環境省表示，今年4月迄今全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。據悉，在全國各地發生多宗野熊襲擊人事件的背景下，環境省正考慮向地方政府提供補貼，鼓勵其聘用獵人。日本過往曾有大量持牌獵人，惟近年卻出現斷崖式下跌，獵人待遇偏低據報是其中一個原因之一。（網絡圖片）

該提案已被納入下一財政年度的預算申請，旨在讓地方政府聘用獵人作為專業人員，以便更快地應對緊急情況。