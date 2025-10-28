王毅通話日本新外相　促日方扣好「第1粒紐扣」　點名台灣問題

中國外長王毅10月28日同日本新任外相茂木敏充通電話，他祝賀對方再次出任外相，又談到中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，希望日本新內閣邁好對華交往的「第一步」，扣好「第一粒紐扣」，他續指歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。



王毅祝賀茂木再次出任外相，表示中日互為重要近鄰，中方對日政策保持連續性、穩定性，願同日方一道，繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

中國外長王毅2025年7月11日在吉隆坡出席東盟外長系列會議（Reuters）

王毅說，中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，高層交往對中日關係發展具有重要意義，希望日本新內閣邁好對華交往的「第一步」，扣好「第一粒紐扣」，歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。

茂木敏充表示，當前國際形勢深刻演變，日中兩國承擔愈來愈大的國際責任，中國是日本重要鄰國，高市首相高度重視日中關係，日方從來無意同中方脫鉤斷鏈，冀雙方加強各層級交往，增進互利合作，妥善處理分歧，全面推進建設性、穩定的日中戰略互惠關係。

雙方還就雙邊關係的一些具體事宜交換意見。