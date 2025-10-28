日本首相高市早苗多招討好特朗普　送禮打安倍牌、餐桌供美國大米

日本新首相高市早苗10月28日在東京會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），就貿易及安全問題舉行會談。期間高市早苗頻頻討好特朗普，不僅向對方贈送一支日本前首相安倍晉三的高爾夫球推桿、一個由日本高爾夫明星松山英樹簽名的高爾夫球包，還在午餐期間提供美國的米飯和牛肉，迎合特朗普希望日本購買更多美國農產品的呼籲。



美媒報道，特朗普曾稱安倍晉三是「我最好的朋友之一，或許也是我在政府中最親密的朋友之一」。且兩位領導人都熱愛打高爾夫，安倍曾在2017年特朗普出訪時，安排日本著名高爾夫選手松山英樹陪同特朗普打高爾夫。

除迎合特朗普的高爾夫愛好外，峰會午餐的菜單也經過精心考慮，以符合外交禮儀。特朗普此前曾指責日本拒絕購買美國種植的米，甚至威脅要提高日本出口產品的關稅，以促使日本購買更多美國大米。提供美國產米飯和牛肉無疑也是為討好特朗普。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（右一）在迎賓館赤坂離宮與美國總統特朗普（Donald Trump，左二）舉行雙邊會談。（Reuters）

高市早苗並表示她已提名特朗普角逐諾貝爾和平獎，且為紀念明年美國建國250週年，日本將捐贈250棵櫻花樹給華盛頓特區。