特朗普攜手高市早苗：軍費與關稅爆擊　為何拆不散美日同盟？

10月27日，特朗普抵達亞洲行第二站的日本，並在28日迎來重頭戲：與新任首相高市早苗舉行會談，更在會上簽署協議，支持關鍵礦產及稀土的供應，並在未來6個月內確認在稀土磁鐵及電池等領域的合作項目，以及共同開發關鍵礦產的儲備，來擺脫對中國的依賴。

其實這樣的發展並不讓人意外，畢竟雙方媒體早在會前就已預告：美日關於稀土和其他關鍵礦產供應以及加強供應鏈的合作，已經進入談判最後階段；兩國元首峰會更圍繞關稅協議開展，包括向美國提供5500億美元投資的具體內容，計劃分成9個領域，包括半導體、製藥、關鍵礦產、造船和能源，日本更將購買美國大豆和福特汽車等產品。

至於安全議題，早在峰會前夕，高市就已宣布將2027財年提高國防開支佔GDP2%的目標提前到本年度，而且要提前修訂包括《國家安全戰略》在內的三份安全相關文件。換句話說，提高國防開支不論時程長短，都已是必走之路。

因此或許可以這麼說，真正值得深思的，或許不是這次的美日元首會晤成果，而是在經歷特朗普衝擊，包括關稅大棒、投資要求、軍費博弈後，美日同盟何以還是屹立不搖。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（中間右）在迎賓館赤坂離宮與美國總統特朗普（Donald Trump，中間左）舉行雙邊會面。（Reuters）

日本如何應對「特朗普1.0」衝擊

平心而論，這種現象並不是高市早苗勝選導致的巨變，而是早從「特朗普1.0」就能看出痕跡：日本雖然面臨美國的經貿、安全保障（簡稱「安保」）施壓，卻始終沒有顛覆美日同盟框架。

例如在經貿問題上，特朗普一上任就宣布退出美日長期談判的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），並在2018年以國家安全為藉口，對從中國、日本進口的鋼鐵、鋁等產品加征關稅，迫使日本展開一連串對美談判。

而在美日安全保障問題上，特朗普要求日本承擔更多防務開支，並直接在2019年直接對安倍晉三表示，《美日安保條約》只是單邊契約、而非對等同盟盟約，「如果日本遭受攻擊，美國將會開啟第三次世界大戰。但如果美國受到攻擊，日本只會用索尼電視觀看攻擊畫面。」

整體來看，這也其實就是「特朗普2.0」的衝擊前兆。但結果顯示，特朗普上台雖為美日關係帶來挑戰，卻沒有改變日本在安全戰略上的既定方針：東京並沒有放棄強化美日同盟，而是積極因應「特朗普衝擊」，在戰略層次保持穩定，但在戰術層次進行調整。

日本前首相安倍晉三（左）2016年會見美國時任總統特朗普（Donald Trump，右），成為首名會見美國總統的外國領導人。圖為兩人2018年6月7日在白宮玫瑰園（Rose Garden）召開聯合記者會。（Getty）

首先，日本不只回應特朗普要求，加強軍力建設，也在戰略層面繼續鞏固美日同盟，尤其安倍晉三本人還與特朗普建立了密切關係，既要藉此有效管控雙方分歧、保持穩定互動，甚至還有意從棋子「跨界」為棋手：安倍晉三從特朗普上任起，就持續對「素人總統」闡釋自己的印太構想。而其目的也顯而易見，就是要將美日同盟綁定印太框架，行塑「一體化」的戰略方向，並讓日本成為美國印太戰略的核心。

無獨有偶，這種傾向也體現在日本的經貿政策中。面對特朗普祭出單邊主義、直接退出TPP，日本一方面持續展開對美談判，一方面則利用美國的遺留框架，持續擴大自己在印太的經貿領導權，包括將TPP改造為《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），以及在2019年12月與歐盟簽署《日歐經濟夥伴關係協定》（EPA）。

當然，日本也在「特朗普1.0」時改善對華關係，謀求雙邊務實合作，包括積極參與《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）談判。只不過，這些動作或許更大程度是從戰術維度出發，為應對「特朗普1.0」所進行的政治緩衝。日本確實在經貿層次上依賴中國，但在國家戰略定錨上，日本顯然更依賴美國。

因此整體來說，「特朗普1.0」的衝擊雖然不小，卻沒有導致日本顛覆對美互動，而是持續將美日同盟作為日本外交與戰略的基石。究其原因，除了源於歷史的路徑依賴外，也是因為日本有意「更進一步」：要利用美國壓力灌溉日本的印太地位，並讓美日同盟從應對短期危機升級為因應長期戰略挑戰，也就是中國的不斷崛起。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在迎賓館赤坂離宮舉行的雙邊會議上展示有關關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

美日同盟正在「一體化」

顯然，這種趨勢不因首相更迭而變化。

以美日同盟綁定印太戰略為例，2016年8月安倍晉三首次提出「印太」概念，並且成功向特朗普傳達後，失能多年的美日印澳「四方安全對話機制」（QUAD）隨即在2017年11月復活，當時莫迪（Narendra Modi）就表示，「只有日本主導，印度才樂意參與」，可見日本在其中的角色。

之後經歷多時籌備，QUAD在2019年9月舉行外長會議，並在2021年3月舉行首腦峰會，將對話級別提升至最高等級。進入「特朗普2.0」，QUAD四國外長也在2025年1月發表《美日印澳外長聯合聲明》，表示將繼續強化四邊安全和經濟合作，並堅守印太地區的法治、領土完整，反對以武力或武力脅迫單方面改變現狀。

而在美日韓三邊協調上，三國於2023年8月在美國大衛營舉行了首腦峰會，將三方協調通過文件制度化，要避免乎動基礎因政黨輪替而「脫鈎」。2024年11月，美日韓更宣佈成立三邊協調秘書處，接著在2025年4月於首爾舉行三國兵推。

在東南亞地區，日本更直接參與美國、菲律賓互動，在2024年4月舉行了三邊峰會，並仿效美日韓建立三方協調機制，有意偕同美國打造東海、台海、南海的「三海聯動」格局。到了2025年3月，美日澳菲舉行四國防長會晤，深化情報分享與安全合作。

在大洋洲方向，日本同樣積極參與美澳機制。例如在2024年4月，美國、英國、澳大利亞就宣布強化AUKUS與日本的專案合作。同年11月，美日澳舉行第十四次三國防長會談，宣布成立「三國防務磋商機制」（Trilateral Defence Consultations）。

2025年10月28日，日本東京，日本首相高市早苗在迎賓館赤坂離宮與美國總統特朗普（Donald Trump）舉行雙邊會面。（Reuters）

可以發現，不論近十年的日本首相如何輪換、甚至美國政治如何擺盪，美日同盟綁定印太戰略都是既定趨勢，日本更已滲入美國印太戰略的各大場域、各個方向。這對過去就連自衛隊存在都是爭議、並且嚴守和平憲法的「曾經日本」來說，無疑是難以想像巨大突破。

究其根源，或許早在2015年安倍晉三推動安保法案、解禁集體自衛權時，就已經有了今日構想，並且通過自己與特朗普的不斷互動，成功鞏固了日本扎根美國印太戰略的現實。從更宏觀視角來看，這也是日本保守勢力蟄伏多年後，利用中美博弈的機會之窗，成功對於戰後束縛的一大反撲。所謂集體自衛權「解禁」，其實也就暗含對國家「正常化」的追求。

因此之後不論是菅義偉、岸田文雄、石破茂、高市早苗，其實也就沿著既有軌道持續前進，包括曾被認為相對「不親美」的石破茂，都在2025年2月的《美日首腦聯合聲明》中表示，美日同盟是印太和平、安全、繁榮的支柱，「美日將繼續在四邊機制、美日韓、美日澳、美日等小多邊機制中加強合作」，這背後的潛台詞，其實也就是針對中國崛起的共同圍堵。

聚焦這次特朗普與高市早苗簽署的稀土協議，以及各方熱議即將登場的日本與美國造船業合作，其實也都帶有類似意味：前者是力求擺脫對中國稀土供應鏈的依賴，後者則不只是日本輔助「去工業化」的美國，更有兩國軍工生產合作升級、抗衡中國製造業的用意。

當然，美日同盟一體不意味中日關係毀棄，因為經貿仍是中國對日施壓的有力槓桿，正如高市早苗不論立場如何右翼，也都會在可見未來尋求訪華。只是在日本已經扎根美國印太戰略的現實下，東京或許會在洶湧的太平洋上來回擺盪、反覆出沒。