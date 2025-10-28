特朗普與日本天皇會晤半小時　自誇任內解決8宗衝突

當地時間10月27日晚，日本天皇德仁在東京皇宮御所會見了到訪的美國總統特朗普。據宮內廳透露，這場時隔約六年半的見面持續了約30分鐘，全程通過翻譯交流，氣氛輕鬆融洽。



此次會晤正值特朗普訪日行程中，他此行主要目的是敦促日本履行此前承諾的5500億美元對美投資協議，以確保雙方達成的經濟合作計劃順利推進。

據日本《讀賣新聞》報道，本次會面是繼2019年5月特朗普以國賓身份訪日以來，雙方時隔約六年半的再次見面。公開畫面顯示，德仁在玄關親自迎接特朗普，並用英語說道：「很高興再次見到您。」

另據宮內廳消息，在會見中，特朗普談到了自己與日本前首相安倍晉三之間的信任關係，並表示期待與現任首相高市早苗的會談。德仁則回應說，「希望日美友好關係進一步得到鞏固。」

在聊到國際局勢時，特朗普提到「自己在任期間解決了8起衝突」，德仁也表達了對世界各地持續衝突的關切，他說：「看到這些紛爭，我深感痛心，盼望和平能夠早日到來。」

雙方還談到了美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊球員大谷翔平的表現。大谷翔平是日本出生的「二刀流」球員，既能投球又能打擊，目前效力於道奇隊，並以10年總額7億美元的合約創下美職棒史上最高紀錄。德仁對此表示，「他被球隊及美國社會熱情接納，我對此深表感激。」

談話中，德仁還提到特朗普在上次訪日期間贈送的中提琴，並表示「這把琴音色非常好，我很喜歡，時常演奏。」 聽到此話，特朗普顯得十分開心。

會談接近尾聲時，特朗普熱情邀請德仁夫婦訪問美國，並表示：「無論何時，只要你們願意，我們都熱烈歡迎，期待在白宮相見。」

會見結束後，特朗普與德仁一同走出御所，並在媒體前稱讚德仁是「一位偉大的人（Great man）」，隨後登車離開。

本文獲《觀察者網》授權轉載

