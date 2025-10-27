特朗普訪日會見日皇德仁　東京鐵塔等亮燈歡迎

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一（10月27日）抵達東京羽田機場後，在東京皇居與日本天皇德仁見面。

為迎接特朗普到來，東京警視廳已進入最高警戒狀態，部署多達1.8萬警力，羽田機場亦停用垃圾桶和機場儲物櫃。



日經報道，特朗普從豪華轎車走出來，德仁在場迎接他。兩人握手並寒暄幾句，然後合影留念，步入殿內。

特朗普同日較早時表示，很期待跟新任日本首相高市早苗會面，形容她是已故首相安倍晉三的「好盟友」（great ally），而安倍是他的好朋友，因此相信她會做得很好，對美日也是好事。

特朗普於當時時間下午5時左右抵達羽田機場，預計明天與高市早苗會面。共同社報道，高市擬與特朗普確認在稀土等重要礦物的確保和供應上合作，已就此展開協調。報道又指，高市擬於會談中告訴特朗普，日方將履行承諾的以總額5500億美元對美投資來換取美方下調對日關稅的備忘錄。

日本TBS報道，因應特朗普的來訪，羽田機場儲物櫃和其他設施已關閉，以防止可疑物品進入。

報道指，安保部隊已加強機場週邊的檢查和盤查，並在東京各客運大樓部署警犬，以檢查可疑物品。此外，為防止單獨襲擊，安保人員對特朗普的住所和峰會地點的車輛進入和高處狙擊手襲擊保持高度警惕。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年10月27日抵達東京羽田機場。（Reuters）

除了安保措施，日本外務省宣布，東京鐵塔、東京都政府大樓和東京晴空塔27日及28日晚間亮起美國國旗紅、藍、白三色亮燈，歡迎特朗普訪日。

《產經新聞》報道，東京都政府消息人士透露，兩天的亮燈儀式將於下午5點30分同時進行，東京塔和晴空塔將亮燈至午夜，東京都廳將亮燈至晚上11點，不過晚上7點至9點45分暫停亮燈。

特朗普定於29日上午由日本轉赴韓國，準備參與APEC峰會並展開國事訪問。

