特朗普結束日本訪問後飛抵韓國　或與習近平討論英偉達AI晶片

美國總統特朗普（Donald Trump）結束日本的訪問，啟程前往韓國，出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，並與包括中國國家主席習近平等多國領導人會面。美國總統專機空軍一號在當地時間上午9時50分從羽田機場起飛，前往韓國的慶州。特朗普周三在專機上向記者表示，他目前的外交重點是與中國的貿易談判，但他暗示可能很快就會與朝鮮領導人金正恩會面。



特朗普說，他認為美國將與中國國家主席習近平舉行一場精彩的會晤，重申自己與中國的關係非常好。他補充，他有可能與習近平討論英偉達（Nvidia）對華出口的削弱性能版本的下一代 Blackwell AI 晶片。但他不確定二人會否討論台灣問題。

特朗普在訪問日本之前已到訪馬來西亞，而韓國是亞洲三國之行的最後一站。他此前表示，他預計將降低今年稍早實施的關稅，以迫使中國減少芬太尼的流入。

美國總統專機空軍一號已於10月29日抵達韓國釜山機場。（Reuters）

另外，特朗普還在周三的談話提到，美國法律禁止他尋求第三任期，這表明他無意挑戰總統任期的法律限制。他說：「如果你讀過相關法律就會明白，我不允許參選，這太糟糕了。」

此外，他又指，以色列對加沙地帶發動致命襲擊，當地當局稱至少造成26人死亡，但美國支持的停火協議仍然有效。