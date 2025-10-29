DNA揭密拿破崙大軍敗走主因　副傷寒、蝨傳回歸熱或為奪命真凶

1812年冬季，由拿破崙率領的法軍從俄羅斯撤退途中，因傷寒、飢餓等原因導致50萬大軍中約30萬人陣亡。惟最新的DNA研究顯示，真正奪走性命的主因，可能不是長期被強調的斑疹傷寒或戰壕熱，而是副傷寒和蝨傳回歸熱，加劇士兵的虛弱並最終導致大面積死亡。



路透社報道，一項新研究從在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的一處萬人坑中，提取出13名法國士兵牙齒內的DNA，對「大軍團」（Grande Armée）在撤退途中所遭受的苦難提供更深入的了解：新研究偵測出兩種先前從未在此歷史事件中被記錄過的病原體。

拿破崙在俄國冬季的戰役。（Getty）

這項發現顯示，引起副傷寒和蝨傳回歸熱的細菌曾在士兵之間傳播。結合先前的研究結果發現，在飽受寒冷、飢餓和疲憊折磨的士兵中，多種傳染病正在蔓延。

在這項DNA研究中，13名士兵中有4人檢測出副傷寒菌陽性，另有2人檢測出回歸熱菌陽性。這兩種疾病的症狀與歷史記載中關於撤退時的描述相符。

2006年一項針對同一墓地另外35名士兵DNA的研究，檢測到斑疹傷寒和戰壕熱的病原體，這兩種疾病的症狀與副傷寒和回歸熱相似。這項新研究並未檢測到斑疹傷寒和戰壕熱。