性侵虐殺法國12歲女童再塞行李箱　非法女移民遭判終身監禁

法國一間法院周五（10月24日）判決一名阿爾及利亞非法移民女子終身監禁。她被裁定，2022年10月性侵、虐待並殺害12歲女童達維耶 （Lola Daviet），並將遺體裝入行李箱內棄置街頭。



現年27歲的班奇瑞德（Dahbia Benkired）2013年移居法國，14歲開始定居，成了無業遊民，學生簽證也在2022年8月失效，並收到遣返令。

圖為班奇瑞德（Dahbia Benkired）。（X/@CerfiaFR）

2022年10月14日下午3時，她誘拐剛放學的女童進入公寓，強迫她脫衣清洗，接著拿剪刀與美工刀割傷其身體，再用膠帶纏繞全身與臉部，導致窒息死亡。

法醫報告指出，女孩的雙手被反綁、臉部完全被膠帶覆蓋，下巴與背部均有刀傷，頸部幾乎被割斷。進一步檢驗確認她在生前遭到陰道與肛門性侵。

根據檢方說法，班奇瑞德的犯案動機，可能是因女童的母親是大樓管理員，曾拒絕給她進出大樓的鑰匙，所以才痛下殺手。