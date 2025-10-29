習近平訪韓在即　駐韓大使撰文：中韓關係進入不進則退的關鍵期

中國國家主席習近平將於明日起一連三日訪問韓國，在慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議並對韓展開國事訪問，這次將會是習近平11年來首次訪問韓國。中國駐韓大使戴兵今日（29日）於人民日報發表文章，形容，中韓關係進入不進則退的關鍵期。



戴兵在文章指出，主席習近平受韓國總統李在明邀請訪韓，將對中韓戰略合作夥伴關係發展和亞太穩定繁榮發揮不可替代的戰略引領作用。「中韓互為重要近鄰和合作夥伴，兩國友好交往源遠流長，現實利益緊密相連。近年來，百年變局加速演進，國際情勢變亂交織，中韓關係進入不進則退的關鍵期。」

戴兵指，今年6月韓國新政府成立後，習近平跟李在明通電話，引領兩國關係良好開局。中韓雙方產供鏈深入融合，中國長期是韓國最大貿易夥伴和出口市場，韓國亦已成為中國第二大貿易夥伴國。

他又提到，在2024年11月及2025年9月，中韓雙方先後實施簽證便利化措施，有利雙方民眾互訪。另一方面，戴兵提出，中韓同為全球科創和製造強國，應在人工智慧、綠色低碳、高端製造、生物醫藥等新興領域「強強聯手」。

戴兵續指，中韓作為近鄰，難免產生一些分歧，關鍵在於理性看待、掌握大局、溝通化解。戴兵強調，中韓關係發展的根本動力是雙方共同利益。「中韓策略夥伴關係不針對第三方，更不受制於第三方」。