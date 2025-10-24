挑戰與機遇：中韓關係的新起點｜專家有話說

韓國正針對三人以上的中國旅行團遊客，實施為期約九個月（2025.9.29~2026.6.30）的免簽入境措施（最長可停留15日）。過去僅限於濟州島的免簽優惠，現已擴展至全國，預計將吸引約一百萬名中國遊客到訪韓國。這無疑是透過民間交流與刺激經濟來改善中韓關係的一個良好契機。



去年9月3日，中國舉行抗戰勝利80周年閱兵式，俄羅斯與朝鮮參與，引發外界對圍繞韓半島對立格局固化的憂慮。然而，中、俄、朝之間並未達成三方協議，令韓國看見了與中國改善關係的對話與合作可能性。作為恢復互信的方法之一，韓國採取了免簽入境措施。

◆ 中國對韓國的不信任情緒及其背景

中國社會對韓國的不信任情緒，正成為阻礙中韓關係改善與發展的重要因素。這並非暫時的民意波動，而是由多重原因交織而成的。

第一，薩德（THAAD）系統部署爭議之後，中國普遍將韓國視為依附於美國軍事戰略的國家。由此引發韓貨抵制運動、韓流內容限制（限韓令）等情感反彈，並逐漸固化。

美國自2017年起在韓國部署薩德反導系統，引發中國強烈不滿。（資料圖片）

第二，歷史與文化矛盾。關於高句麗歷史、泡菜與韓服等爭議，引發民族主義對立，並經由網絡擴散，最終轉化為中國內部對韓國的反感。

第三，經濟競爭意識。中國深知韓國在半導體、顯示器、IT等領域仍佔有競爭優勢，因此傾向將韓國視為「需要防範的對手」，而非單純的經濟夥伴。

然而，同時中國年輕一代對韓國文化的喜好與好感依然存在。因此，對韓不信任情緒與其說是全面敵意，不如說是政治與經濟矛盾結合民族情緒後，被誇張化的現象。

2025年9月9日，韓國首爾明洞中國大使館附近，有極右翼團體發起「反華」示威。李在明政府對這類反華示威及行為多次予以批評。（X/ @lucky_rrrr）

◆ 韓國的「經中安美」戰略

韓國提出「經濟依靠中國，安全依靠美國」的現實基調，即「經中安美」作為外交政策基本路線。在美中戰略競爭日益激烈的情況下，韓國期望避免陷入二選一的困境，並同時確保經濟利益與安全保障。

經濟層面上，中國是韓國的最大貿易夥伴，從供應鏈穩定的角度看，與中國合作至關重要。然而在安全層面上，為應對朝鮮核威脅與確保朝鮮半島和平穩定，韓美同盟是必不可少的因素。

問題在於，這一基調容易使中國以為韓國是偏向美國的國家，同時也可能讓美國懷疑韓國過於親近中國。因此，「經中安美」只能算是一個原則性的宣示，實際外交則需要精細管理。

中國外長王毅9月17日在北京釣魚臺國賓館會見訪華的韓國外長趙顯。（微博@CGTN記者團）

◆ 朝核問題與中國夢

朝核核問題是中韓關係上最核心的難題，也是動搖整個東北亞秩序的關鍵變數。韓國視朝核為國家存亡的問題。中國亦明白，半島動盪不僅威脅東北三省的安全與經濟，更會演變成「東北亞軍備競賽」的迴力鏢，加大中國的戰略負擔。

韓國有必要推動「戰略性分離」方案，即將無核化與統一問題分開處理。當前應將重點放在確保半島和平與穩定，而統一問題則作為中長期課題逐步推進。這樣既可減輕中國的顧慮，又能拓展合作空間。而在此過程中建立的半島和平體制，也將為「中國夢」的實現營造正面環境。

◆ 中韓公共外交

中韓公共外交是改善兩國關係的最重要的部分。韓國文化內容，如K劇、K-POP、遊戲、網漫，已深深滲透中國年輕一代的日常生活；而中國的麻辣燙、麻辣香鍋等飲食，以及以武俠、奇幻為主的小說、電影、網漫，也成為韓國年輕一代的消費文化。文化能夠跨越政治壁壘，發揮軟實力的橋樑作用。

中國政府透過青年文化的互相交流，尋找健康的合作模式，這才符合長遠的國家利益。尤其兩國間的內容合作擴大，有助於緩和對韓不信任情緒，促進互相理解。近期韓國大型娛樂公司SM與中國騰訊簽署MOU，共同打造中國本土偶像團體，正是一個值得關注的案例。

到上海「很久以前」燒烤店吃羊肉串，並在額頭上貼退熱貼拍照打卡，成為韓國遊客間流行的風潮。（中新社）

◆ 結論

中韓關係正處於試驗期。中國對韓國的不信任情緖並非不可逾越的障礙，而是一種可以克服的挑戰。自1992年建交以來，兩國取得的成就與相互依存依然穩固。

未來所需的是：韓國對「經中安美」的精細管理、透過公共外交推動民心交流、以及在朝核問題上尋求合作等戰略性努力。將於韓國慶州舉行的「APEC領導人會議」（10月31日至11月1日），會成為中韓關係改善與發展的重要契機。

不信任是過去，合作才是未來。若中韓兩國能再次確立為戰略合作夥伴，不僅能推動兩國繁榮，亦將促進整個東北亞的和平穩定，並進一步推動世界經濟發展與國際秩序的平衡。

作者：世界北韓研究中心研究所長、脫北者 鄭義聖