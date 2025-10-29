特朗普：半導體製造業迅速回歸美國　料下季GDP成長達4%

美國總統特朗普（Donald Trump）10月29日乘搭專機抵達韓國釜山金海國際機場後，出席亞太經合組織工商領導人峰會午餐會，並發表主旨演講。他表示半導體製造業正迅速回歸美國，並預計美國下一季GDP成長將達4%。



綜合外媒報道，特朗普稱，美國已獲得超過18萬億美元的新投資承諾，到他第二個任期結束，預計將有21萬到22萬億美元的投資流入美國。

特朗普：美韓貿易協定很快確定

他又認為美韓兩國的貿易協定很快就能確定，稱韓國是美方重要的合作夥伴，而美國則計劃發展出本國「繁榮的」造船業。

2025年10月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國慶州舉行的2025年亞太經合組織（APEC）工商領導人高峰會上發表演說。（Reuters）

除了與韓國總統李在明會晤外，特朗普周四還將與中國國家主席習近平進行會面。這將是兩國領導人自2019年後的首次會晤，屆時大豆問題、TikTok在美業務、稀土管制等，或將成雙方會談重點。特朗普則在演講中表示，「一定能達成對雙方來說都很好的協議。」

2025年10月29日，特朗普與李在明於韓國慶州舉行會談（Reuters）

自中國今年4月開始限制稀土出口以來，美國就開始尋求與盟友建立替代供應鏈，冀減少對華稀土依賴。特朗普此前10月20日在白宮，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）簽署一項稀土和關鍵礦產協議，本周出訪日本再與日方簽署稀土合作框架協議。

業界估計雖然美國新一批稀土產能若順利投產，或可在2028年替代當前的進口量，不過要撼動中國佔據全球九成以上產量的主導地位，仍然十分困難。