特朗普訪日本，美日同盟更公開「主僕化」

特朗普在日本收穫了大量的讚美，和最新的諾貝爾和平獎提名，同時收穫了日本對美國主僕式同盟關係更加效忠的承諾。他10月27日抵達並於29日離開美國在亞太最重要的這個盟國。

特朗普與日本新首相高市早苗關於日本前首相安倍晉三的一段對話，被國際媒體普遍轉引。特朗普說：「安倍總誇你，看到你當上首相，他在天之靈會很高興。」

高市對特朗普說：「安倍首相經常跟我談起您充滿活力的外交。在如此短的時間內，世界開始享有更多和平……我本人也對您印象深刻，深受啟發。」

特朗普的弦外之音是我只是從安倍那裏聽說了你，你應該像安倍一樣表現。高市早苗則反過來表達了毫無保留的崇拜。

特朗普在歡迎儀式上不按照安排，甩開高市早苗自己往前走；以及他在美國軍艦上「摟住」高市早苗，大談美日同盟，一些有心的日本人大概會對這些場景感到不悦。

2025年10月28日，美國總統特朗普訪問日本橫須賀的美國海軍基地期間，與日本首相高市早苗在喬治華盛頓號航空母艦上發表講話。（Reuters）

美日這次簽署了兩份文件，一個是宣佈「美日同盟進入新黃金時代」，另一項則宣佈合作擴大稀土金屬供應鏈。《紐約時報》的報道稱，這兩項協議「措辭模糊」，在細節上「幾乎沒有取得突破的跡象」。

特朗普這次亞洲行與日本、馬來西亞、泰國、越南和柬埔寨等多國簽署了稀土相關文件。BBC的報道援引專家的話稱，這些協議在最終奏效之前，將是一個耗時多年且成本高昂的過程。報道還說美國與這些國家的協議在細節上「薄弱」，與馬來西亞和泰國的協議只是「諒解備忘錄」，「不具有約束力」。

日本人應該更加關注美日關係進入「新黃金時代」的協議，因為它關係到日本在當前地緣政治形勢下的戰略考量，美日同盟一直是日本對外關係的基軸。

2025年10月28日，訪問日本的美國總統特朗普與日本首相高市早苗，一同造訪位於橫須賀的美國海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」航空母艦。（Reuters）

高市還陪同特朗普登上了美國航母喬治華盛頓號（USS George Washington），高市稱讚美日是「世界上最偉大的聯盟」。這樣的修飾在歷史學者看來，更像是冷幽默。美日同盟是日本在二戰中大肆侵略並可恥戰敗後，被美國掐着脖子簽署的協議。從那時起，日本一直是美國亞太戰略的附庸。美日同盟幾乎就是美日主僕關係的寫照。

在美國航母上，高市早苗還承諾增加國防開支。高市上周在議會首次發表演講時表示，她將把日本國防開支提高到GDP 2%的時間表提前至少一年，此舉受到美國歡迎。特朗普之所以這麼希望盟國增加軍費，並不是他相信戰爭迫在眉睫，而是因為他要讓盟友們把新增加的軍費更多用來購買美國武器，以此從盟友身上抽血。

2025年10月28日，訪問日本的美國總統特朗普與日本首相高市早苗，一同造訪位於橫須賀的美國海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」航空母艦。（Reuters）

特朗普和高市早苗都重申了加強美日同盟的意願。但日本對美關係的緊密度即使在美國盟國中也已經達到頂級，哪還有更加緊密的餘地？接下來能做的其實是日本對美國更順從，更配合，將自己在美國的戰略中更加工具化。緊密和一方將另一方工具化是不一樣的。

高市早苗對特朗普的取悦還體現在午餐的安排上。白宮的公告稱這頓午餐是「美國米飯和美國牛肉，用日本食材烹製而成」。而特朗普長期以來一直要求日本從美國購買大米。

2025年10月28日，美國總統特朗普（左）和日本首相高市早苗在日本東京赤坂離宮國賓館簽署了關於實施美日貿易協議的文件。(Reuters)

高市早苗與她的前任石破茂不一樣，她精通英語，20世紀80年代，她曾在科羅拉多州擔任民主黨眾議員的國會助理，而且她又是安倍晉三的得意門生，這讓她作為日本首相投美國總統所好有了更多便利條件。

日本把自己最重視的對外關係搞成了對美取悦術的無限打磨，日本戰略視野的萎縮由此可見一斑。不知是被美國PUA了，還是出於無奈，日本外交上對美國的屈從和配合沒有底線。在各國與美國的單獨關稅談判中，日本一度表示要維護自身利益，但後來日方的讓步又是最大的之一。比如，日本答應向美國投資5500億美元，而歐盟那麼大的經濟規模，僅答應將對美增加6000億美元投資。

在特朗普到來之前，一度傳出高市早苗希望與美國重新談判兩國貿易協定，但是到特朗普結束訪問時，高市早苗政府執行之前的協議，以及對美投資5500億美元，已經沒有懸念，兩國甚至公布了5500 億美元投資的潛在項目清單。

為什麼無論石破茂還是高市早苗都要做一點維護日本經濟權益的姿態呢？因為這是日本民間的呼聲。日本的高速增長當年被美國用廣場協議打熄了火，之後美國又不斷割日本經濟的肉肥己。如今日本經濟總量已被德國超過，並將很快被印度超過，明年將退居世界第五。長期經濟低迷導致日本社會的一些畸形現象，日本國內都清楚，實現經濟再繁榮對日本擺脱各種困境至關重要。

日本被右翼製造了與中國對立的政治氣氛，而與自己最大鄰國以及第一大貿易伙伴長期僵持，同時被美國完全拿住，顯然並非一種理性的路線。日本社會在複雜的情緒中不斷彷徨。高市早苗成為日本首位女首相，但因為自民黨在議會中已是少數黨，她註定是弱勢首相，但她又想表現出自己的強硬和決斷力，她和日本註定都很糾結。

作者：內地官媒《環球時報》前總編輯胡錫進

