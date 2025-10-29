中國確認習近平特朗普明釜山會晤　外交部：願共同努力取積極成果

中國外交部10月29日正式公布，中國國家主席習近平將於10月30日在韓國釜山同美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會晤。發言人指兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通，中方願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。



外交部發言人表示，經中美雙方商定，習近平將於10月30日在韓國釜山同特朗普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

外交部：願同美方共同努力推動取得積極成果

中國外交部發言人郭嘉昆29日主持例行記者會時表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，此次會晤兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。

他稱中方願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

傳習特會前 中企買入美國大豆

在兩人會面前夕，路透社引述兩名貿易消息人士稱，中國國有企業中糧集團本周購買三批美國大豆。

傳習特會選址釜山金海國際機場

韓國媒體報道，國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump） 10月30日舉行的中美首腦會談場地，可能選址在釜山金海國際機場的機場會客設施「翼峰樓」。

這次將是中美兩國領導人自2019年後的首次會晤，屆時大豆問題、TikTok在美業務、稀土管制等，或將成雙方會談重點。特朗普在會談前夕向傳媒表示「一定能達成對雙方來說都很好的協議。」