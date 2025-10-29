APEC｜韓部署逾6000警嚴控反華集會　有首爾咖啡店聲明拒接中國客

2025年亞太經合組織峰會將於本周五（31日）在韓國慶州正式召開，各國領導人陸續抵達韓國。《韓國先驅報》（The Korea Herald）報道，警方在峰會召開前製定嚴格計劃應對潛在的反華集會，尤其是中國國家主席習近平到訪期間。慶州和釜山將部署超過6000名警察，首爾亦派出近5000名警力確保峰會期間的公共安全。



首爾市早前接連發生反華示威活動，有參與者撕毀中國國旗、毀壞印有習近平肖像的橫幅。據稱，中國駐首爾大使館就此表達擔憂，稱此類事件有可能「損害雙邊關係和國家形象」。

有議員向該報提供的警方內部文件顯示，警方已經成立特別工作組，實時監控和應對虛假、歪曲事實和煽動性的資訊傳播，另將根據集會申請評估風險，按照集會規糢和強度部署警察，限製仇恨言論及在外國人人口較多區域舉行遊行。必要時防暴警察亦會介入阻止或驅散集會人士。

由於韓國政府10月起對中國旅行團放寬旅行政策，允許中國遊客免簽證旅行，引起反華情緒高漲。

首爾一間咖啡館自10月21日起拒絕接待中國遊客。圖為該咖啡館Instagram主頁截圖。（Instagram截圖）

近日，首爾一間咖啡館在社交平台Instagram上寫明「禁止中國顧客入內」，有中國遊客發文自稱被該店拒之門外，事件經一名居韓中國網紅公開後再次引發爭議。

該咖啡館所在的首爾城東區區長鄭元奧周一（27日）在社交媒體上表示，他已經得知事件，稱「由於聖水洞已成為韓國當地人和外國人的代表性旅遊目的地之一，我們將儘最大努力說服咖啡館重新考慮。」

店主後對媒體表示，韓國社會存在強烈的反華情緒，當中國顧客進來時，韓國顧客的氣氛就會發生變化，稱自己不想引起這種反應。他指，會在反華情緒平息後考慮是否取消拒接中國客的政策。