美國20多個州就政府暫停糧食援助計劃發起訴訟

美國聯邦政府星期二（10月28日）停擺近四周，一個數千萬人依賴的聯邦食品援助專案即將耗盡資金。 民主黨主政的25個州和首都華盛頓當天對聯邦政府提起訴訟，要求動用聯邦應急資金，以維持這一專案。



美國新聞網站Politico報導，訴訟在馬薩諸塞州一家聯邦法院提起，要求推翻聯邦政府早先要各州停止發放食品援助福利的指令，並要求農業部動用所有可用資金，以確保「補充營養援助計劃」（Supplemental Nutrition Assistance Program， 簡稱SNAP）在11月份繼續執行。

各州參與訴訟的官員認為，農業部打算暫停這一專案的資金發放，違反聯邦法律。

由於政府停擺，「補充營養援助計劃」將於星期五（31日）耗盡資金。 這一項目覆蓋全美約4200萬人，約佔總人口八分之一，其中大多數人的收入低於貧困線。 接受援助的人可使用聯邦食品救濟金在指定商店等購買食物。

馬薩諸塞州總檢察長坎貝爾（Andrea Joy Campbell）在社交媒體發文說：「聯邦政府有錢繼續資助SNAP福利，但他們選擇傷害全國數百萬本已入不敷出的家庭。 」

新華社報導，美國農業部9月說，打算在政府停擺期間使用聯邦應急資金維持「補充營養援助計劃」運行。 但農業部上星期六（25日）宣布暫停這一專案，11月1日將停止發放食品救濟。

媒體披露農業部的一份備忘錄顯示，聯邦政府拒絕動用這筆總額約50億美元（約389億港元）的應急資金維持「補充營養援助計劃」，理由是法律規定應急資金應用於賑災之類用途，不能用於日常福利開支。 此外，農業部還說，如果各州11月暫時分攤這一項目的費用，之後不會從聯邦政府獲得補償。

民主黨方面強烈反對此舉。 國會參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）說，政府不為食品救濟專案提供資金是「殘忍的行為」。

參與訴訟的多名州總檢察長上星期五（24日）致信農業部長羅林斯（Brooke Rollins），要求農業部對資金延遲撥付作出法律解釋，並在「補充營養援助計劃」停止前提供可能的干預方案。

