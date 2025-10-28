美國防長：美軍對東太平洋4艘涉販毒船隻發動攻擊　14死1倖存

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）10月28日表示，美軍27日在東太平洋對4艘涉販毒的船隻發動攻擊，事件中有14人死亡，1人倖存。



2025年5月31日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡舉行的香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）上發表演說。（Reuters）

赫格塞思在社交網站指，在總統特朗普（Donald Trump）的指示下，美軍對4艘在東太平洋涉嫌販毒、指定恐怖組織（Designated Terrorist Organizations）營運的船隻展開3次致命打擊。

帖文稱，根據美方情報機構所知，這些船隻沿著已知的販毒路線航行，並載有毒品。

赫格塞思稱，在第1次打擊中，船上有8名「毒品恐怖分子」，第2次打擊中，船上有4名恐怖分子，至於第3次打擊中，船上有3名毒品恐怖分子，3次打擊共造成14名毒品恐怖分子死亡，全為男性，另有1人倖存。

帖文附有顯示船隻遭攻擊、爆炸的影片。

他指所有打擊在國際水域展開，美軍人員無傷亡。美國南方司令部（USSOUTHCOM）啟動針對倖存者的搜救標準程序，墨西哥部門負責協調救援工作。

赫格塞思主張「這些毒品恐怖分子殺害美國人，比蓋達組織（al-Qaeda）還多，他們也會受到同樣對待。我們將追蹤他們...... 追捕並消滅他們。」