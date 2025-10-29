韓國首次宣布有意製造核潛艇：籲美國提供核燃料　不然難追蹤中朝

當地時間10月29日，美國總統特朗普抵達韓國，與韓國總統李在明會面。據韓聯社報道，韓美兩國領導人在慶尚北道慶州市的國立慶州博物館舉行了會談，李在明請求美國向韓國提供核動力潛艇所需的核燃料，以提高韓國潛艇的作戰能力。



2025年10月29日，特朗普與李在明於韓國慶州舉行會談（Reuters）

李在明在開場致辭中稱：「之前我沒有能夠充分、詳細地向您說明，似乎因此產生了一些誤會。我們並非尋求獲得配備核武器的（核動力）潛艇。柴電動力潛艇的水下續航能力有限，因此在追蹤中國或朝鮮潛艇方面存在限制。如果能夠獲得核燃料，我們會用自己的技術建造多艘配備常規武器的（核動力）潛艇，在朝鮮半島周邊海域開展防禦行動，這也能減輕美軍的負擔。」

特朗普當場沒有直接回應李在明的請求，但他表示，美國希望在造船和共同防禦方面與韓國開展合作。特朗普說：「從幫助其他國家的角度來看，我們的防禦非常重要。我們會處理好，我們會與你們合作。」

2025年10月29日，李在明在韓國迎接到訪的特朗普，向對方頒授勳章，送贈「金王冠」作禮物（Reuters）

韓國首次正式宣布有意製造核潛艇

韓國家安保室長魏聖洛在會談後的記者會上介紹，在隨後的閉門會談中，特朗普對「鑑於朝鮮正在建造核推進潛艇等安全形勢的變化，韓國確實需要具備核潛艇能力」這一點表示共鳴，並同意就此展開後續磋商。

韓聯社表示，這是韓國政府首次正式宣布有意引進核動力潛艇。

韓國《每日經濟》稱，韓國總統公開請求美國提供用於核動力武器系統的核燃料，可謂史無前例。韓媒同時認為，李在明此次提出「供應核潛艇燃料」而非「提供核潛艇技術」的要求，可被解讀為韓國在核潛艇用小型反應堆技術方面已取得重大進展。

2021年，韓國在慶州甘浦邑動工建設「文武大王研究所」，用於開發「下一代小型反應堆」，預計將在今年內完工。該研究所的目標是開發小型模塊化反應堆（SMR），理論上，這種反應堆也可用於核動力潛艇。

韓聯社援引軍方人士稱：「潛艇艇體技術我們已全部掌握，只要放大尺寸即可。至於反應堆部分，韓國原子力研究院已進行了大量民用核反應堆研究，並研究了小型模塊化反應堆（SMR）系統，因此雖需時間，但並非不可行。」韓國政府官員解釋稱：「將小型反應堆用於發電用途沒有問題，但若用於軍事目的，就必須得到美國的同意。」

《每日經濟》還注意到，韓國在宣布特定武器計劃時，明確提及除朝鮮之外的特定國家，是一種極其罕見的表態。韓媒評價，這表明李在明政府願意在承擔一定代價的基礎上，有意加入美國所謂「制衡中國」的活動。

2025年10月29日，李在明（左）在韓國迎接到訪的特朗普（中），兩人握手（Reuters）

但稍後，魏聖洛試圖降調。當被問及李在明的這一請求是否意在跟隨美國「制衡中國」時，魏聖洛回答說：「總統的發言並非特指某一國家的潛艇，而是關於應對朝鮮及中國海域的潛艇問題。潛艇屬於難以探測的隱身資產，因此必須對周邊海域內的任何潛艇都展開追蹤。」

彭博社稱，如果特朗普同意向韓國提供潛艇核燃料，這將成為美國在亞太地區達成的第二份類似協議。此前，美國和英國與澳洲達成協議，將向澳洲「轉讓未來的核動力潛艇所需的材料和設備」。

韓聯社稱，若美國像支持澳洲核潛艇項目那樣給予援助，韓國核潛艇的開發進度將大大加快。

修訂《韓美原子能協定》

對於修訂《韓美原子能協定》的問題，李在明表示，他認為特朗普已對此表示支持，希望特朗普指示相關部門加快推進在乏燃料後處理、鈾濃縮等問題上的談判進程。

現行《韓美原子能協定》有效期至2035年，規定韓國必須獲得美國同意才能進行丰度低於20%的鈾濃縮，且不能進行乏燃料後處理。今年8月，多名外交消息人士向《韓民族日報》透露，韓國政府正與美國討論修訂協定，希望放寬在鈾濃縮和乏燃料後處理方面的限制。

魏聖洛在記者會上表示：「關於核潛艇燃料問題，現行《韓美原子能協定》可能需要作出調整，以使之成為可能。因為核燃料用於軍事目的，而現行協定並不適用於軍事用途，因此必須作出修改，才能完成程序。」

美國彭博社指出，美國和韓國在上世紀70年代簽訂了原子能協定，美國想通過這些限制來防止核擴散，並推動朝鮮半島無核化的進程。儘管韓國堅稱，修訂協定是為了環保和發展民用核項目，但允許進行乏燃料後處理仍可能為發展核武器提供途徑。

今年1月，美國還將韓國列入美能源部「敏感和其他指定國家名單」（SCL）的「最低」類別。韓聯社指出，來自「敏感國家」的研究人員若要在美國能源部相關設施或研究機構工作，以及參與相關研究時，須經過更嚴格的認證程序。

美能源部發言人4月解釋稱，被列入名單不一定表明與美國存在「敵對關係」，「許多被列入名單的國家都是我們經常在各種能源、科學、技術、反恐和防擴散問題上進行合作的國家。」該發言人表示，「這一指定並不禁止科學或技術合作。相關訪問和合作都要事先經過內部審查。」

此外，李在明尋求推動韓美同盟「現代化」，他向特朗普承諾，韓國將增加國防預算和發展國防工業，以減輕美軍的防衛負擔。關於朝鮮半島和平進程，他表示，如果特朗普願意扮演「和平締造者」的角色，韓方願意提供幫助。

2025年10月29日，韓國總統李在明為多名出席APEC峰會的領導人舉行晚宴，左起為特朗普、新西蘭總理拉克森、李在明（Reuters）

近期，特朗普不斷吹噓自己在和平方面發揮的作用，聲稱「在任期間解決了8場衝突」。李在明也「投其所好」，當面稱讚特朗普的「調解能力」。他對特朗普說：「如果您用這強大的能力實現在朝鮮半島創造和平的巨大成就，將成為世界歷史上的重大貢獻。」

美國海軍研究學會新聞網（USNI）6月發文稱，韓國海軍目前擁有21艘潛艇，分別為「張保皋」級、「孫元一」級和「島山安昌浩」級常規動力潛艇。據韓聯社報道，10月22日，韓國首艘3600噸級潛艇「蔣英實」號舉行下水儀式，預計2027年底交付韓國海軍。

此外，特朗普最近多次表示，他希望在訪韓期間與朝鮮最高領導人金正恩會面。但特朗普29日宣布，雙方未能協調好時間安排。

據朝中社9月報道，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩發表講話時曾表示，如果美國放棄對朝鮮無核化的執着並認清現實，希望與朝鮮真正和平共存，朝方則沒有理由不與美方面對面溝通。金正恩在講話中還提到，他本人至今都擁有與特朗普的「美好回憶」。但他同時明確表示，朝鮮絕不可能放棄核武器。

李在明表示，特朗普有意與金正恩會面，在朝鮮半島塑造了「和平的氛圍」，可以為「創造和平浪潮」提供契機。他補充說，韓國將「滿懷期待，繼續關注特朗普未來的活動」。

2025年10月29日，韓國總統李在明在韓國慶州舉行的2025年亞太經合組織（APEC）韓國工商領袖高峰會開幕式上發表演說。（Reuters）

此前，李在明接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時稱，韓美之間「至關重要」的同盟關係，使得處理對華關係「略顯微妙」。他強調，儘管中韓兩國在意識形態和政治體制上存在不同，但韓國「不能將中國拒之門外」。

對於韓國總統涉華表態，中國外交部發言人郭嘉昆8月27日曾表示，一個健康、穩定、持續深化的中韓關係，符合兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平穩定與發展繁榮，這是中韓雙方的共識。

「中韓關係發展源於雙方共同利益，不針對第三方，也不應受第三方因素的影響。」郭嘉昆指出，中方對韓政策保持連續性、穩定性。希望韓方同中方相向而行，共同努力推動中韓戰略合作伙伴關係持續、健康、穩定地發展。

本文獲觀察者網授權轉載

