特朗普與黃仁勳訪韓出席APEC引發樂觀情緒　韓國KOSPI指數創新高

據韓媒報道，受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問韓國，與總統李在明召開峰會，以及韓國企業與英偉達（Nvidia，又譯輝達）可能達成供應協議的預期刺激，韓國股市10月29日（周三）創下歷史新高；而韓圜兌美元匯率亦走強。



據韓國先驅報（The Korea Herald的）報道，韓國綜合股價指數上升70.74點，升幅1.76%，收市報4081.15點。

據韓媒報道，受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問韓國，與總統李在明召開峰會，以及韓國企業與英偉達（Nvidia，又譯輝達）可能達成供應協議的預期刺激，韓國股市10月29日（周三）創下歷史新高；而韓圜兌美元匯率亦走強。（網絡圖片）

據報道，三星電子和SK集團可能與英偉達在人工智能領域建立更緊密的合作關係，受此消息影響，投資人紛紛買進科技股。

英偉達行政總裁黃仁勳本週將出席亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會，是他15年來首次訪問韓國，外界普遍預期他將在峰會期間與韓國商界領袖會面。

報道引述未來資產證券分析師Seo Sang-young表示：「市場的焦點是英偉達可能與三星電子、SK集團和現代汽車集團簽署人工智能晶片供應協議的報道。」

2025年4月8日，韓國首爾一間銀行的交易室裏，貨幣交易員們正在工作，電子螢幕上顯示韓國綜合股價指數（KOSPI）以及美元兌韓元的匯率。（Reuters）

據報道，李在明總統在韓國東南部城市慶州會見美國總統特朗普，關稅問題是主要議題之一。