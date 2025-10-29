特朗普與黃仁勳訪韓出席APEC引發樂觀情緒 韓國KOSPI指數創新高
撰文：王海
出版：更新：
據韓媒報道，受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問韓國，與總統李在明召開峰會，以及韓國企業與英偉達（Nvidia，又譯輝達）可能達成供應協議的預期刺激，韓國股市10月29日（周三）創下歷史新高；而韓圜兌美元匯率亦走強。
據韓國先驅報（The Korea Herald的）報道，韓國綜合股價指數上升70.74點，升幅1.76%，收市報4081.15點。
據報道，三星電子和SK集團可能與英偉達在人工智能領域建立更緊密的合作關係，受此消息影響，投資人紛紛買進科技股。
英偉達行政總裁黃仁勳本週將出席亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會，是他15年來首次訪問韓國，外界普遍預期他將在峰會期間與韓國商界領袖會面。
報道引述未來資產證券分析師Seo Sang-young表示：「市場的焦點是英偉達可能與三星電子、SK集團和現代汽車集團簽署人工智能晶片供應協議的報道。」
據報道，李在明總統在韓國東南部城市慶州會見美國總統特朗普，關稅問題是主要議題之一。
特朗普結束日本訪問後飛抵韓國 或與習近平討論英偉達AI晶片特朗普到訪韓國前夕 朝鮮周二試射海對地巡航導彈特朗普明訪韓國出席APEC峰會冀見金正恩 朝鮮仍未回應會談提議韓國人氣貝果店員工疑過勞死 調查指曾連續工作21小時 公司否認