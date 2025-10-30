巴西里約警方大規模打擊販毒團夥　增至132人死亡

巴西警方周二（10月28日）發起大規模突襲，打擊里約熱內盧貧民窟的販毒集團「紅軍團」（Comando Vermelho）。巴西公共辯護律師周三指出，這次行動造成至少132人死亡；而里約熱內盧州政府則稱，死亡人數約為60人，包括4名警察。



死者屍體陳列街頭 居民指警方非法處決

2025年10月29日，巴西里約熱內盧的Penha貧民窟，哀悼者俯身在屍體旁。此前一天，警方在該地區開展了一次打擊販毒集團的致命行動。（Reuters）

路透社報道，突襲行動主要集中在Alemao和Penha兩大貧民窟。當地居民周三聚集在街頭，將數十具屍體放置在路面上，進行哀悼。

36歲居民兼活動家Raul Santiago表示：「有些人被處決了，其中許多人後腦勺或背部中槍。這根本不能算是維護公共安全。」

政府稱無平民喪生 強調突襲無關氣候峰會

但州長卡斯特羅（Claudio Castro）堅稱行動中喪生的都是罪犯，並表示衝突主要發生在不太可能有平民出沒的樹林地區： 「我不認為衝突當天會有人在森林裡走動，真正的受害者只有警察。」

2025年10月29日，巴西里約熱內盧，警方負責人桑托斯（Victor Santos，右四）向媒體發表講話。（Reuters）

警方表示，行動中逮捕了113名疑犯，並繳獲118支槍。該州安全部門負責人桑托斯（Victor Santos）稱：「本次行動出現較高致命性雖在預期之內，但並非我們所願。」

他強調，行動與當地下週即將舉辦的聯合國COP30氣候峰會沒有任何關聯。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）發表一篇聲明：「我們提醒有關當局履行其在國際人權法下的義務，並敦促其迅速有效地展開調查。」