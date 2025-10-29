巴西里約熱內盧警方打擊販毒集團 造成至少64死 拘80多人
撰文：莊勁菲
巴西警方周二（10月28日）發起大規模突襲，打擊里約熱內盧貧民窟的販毒集團「紅軍團」（Comando Vermelho），造成64人死亡，並逮捕80多人。
里約熱內盧州政府表示，這是針對「紅軍團」的史上最大規模行動。行動涉及2500名安全人員，發出250份逮捕和搜查令，並逮捕了81人、繳獲75支步槍。
截至下午，至少有64人死亡，包括4名警察；8名警察、4名居民受傷。
根據《衛報》，軍警於周二凌晨4時開始進入貧民窟，遭到犯罪分子開槍射擊，並點燃了路障和車輛。據報，該團伙還首次使用無人機向警方投擲炸藥。
路透社報道，該州州長卡斯特羅（Claudio Castro）表示，本次行動針對該市國際機場附近的Alemao和Penha兩大貧民窟。
里約熱內盧下個月將舉辦聯合國COP30氣候峰會。據報，警方經常在當地舉辦大型活動前夕，對犯罪集團採取大規模行動。
巴西司法部長Ricardo Lewandowski表示，這次「血腥行動」之前，聯邦政府沒有收到州政府的任何支援請求。
