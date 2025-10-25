中國大豆協會：巴西大豆今年佔華80%市場　價格急升致延遲採購

中美貿易戰正酣之際，美國大量農民抱怨屬美國大豆主要市場的中國近月完全停止採購，改為採購來自巴西及阿根廷的大豆。惟中國大豆產業協會近日引述貿易人士表示，巴西大豆近月的高溢價令中國買家卻步，而中國尚未完成採購12月和1月船期所需得大豆，這可能促使中國動用國家儲備來滿足近期需求。



中國大豆產業協會10月17日發文指，上月底中國大量採購阿根廷大豆，主要為11月裝運，目前中國仍需採購約800萬至900萬噸在12月至1月裝運的大豆。

由於中美貿易關係持續緊張，中國買家迄今尚未訂購任何美國新豆。貿易商稱，現在巴西大豆的溢價過高，所以在南美新豆上市之前，中國最終可能會在年底和明年初動用國家大豆儲備。

目前巴西大豆在港口的報價比芝加哥期貨交易所（CBOT）11月大豆高出每蒲2.8到2.9美元（約21.76至22.53港元），這要遠高於美國大豆1.7美元（約13.2港元）的溢價。

今年下半年大部分時間，中國大豆壓榨利潤一直處於負值區間，也令油廠購買意欲不足。由於巴西大豆價格高企，中國買家幾乎沒有動力採購12月至1月的大豆，而是寄希望於巴西新豆豐收能令大豆價格回落。

巴西國家商品供應公司（CONAB）最新預測明年初收穫的新豆產量為1.78億噸，同比增長600萬噸。這些巴西大豆將在明年初收穫上市，貿易商估計巴西新豆或於1月底開始裝運中國，這將成為中國規避高價採購、重建庫存的關鍵時間點。

與此同時，行業人士認為中國買家尚未完全放棄美國大豆供應。中美元首10月301將在韓國舉行會晤，如果能夠達成貿易協議，中國油廠可能會在12月至1月期間轉向採購美國大豆，因為美國大豆的價格比南美大豆更具吸引力。

自2008年特朗普在首個總統任期內發動對華貿易戰以來，中國已實現大豆進口多元化。巴西在2008年首次超越美國，成為中國的頭號大豆進口國。海關數據顯示，2024年中國從美國購買的大豆約佔其總進口量的20%，低於2016年的41%。

巴西穀物出口商協會（ANEC）稱，中國在9月份進口650萬噸巴西大豆，佔到當月巴西大豆出口量的93%。

2025年4月4日，在巴西最南端的南里奧格蘭德州（Rio Grande do Sul）納奧梅托克（Nao Me Toque），一名農場工人在大豆收穫季節查看滿滿的筒倉。（Reuters）

今年1至9月，中國佔到巴西大豆出口量的79.9%，高於74%的歷史平均水平。

整體而言，中國通過巴西、阿根廷及本國儲備體系的靈活組合，已基本掌控全球大豆供應主動權。雖然高溢價和中美對抗短期增加了成本壓力，但這也驗證了中國自2018年以來實施的進口多元化戰略的有效性。