習特會｜特朗普：習近平是偉大國家的偉大領導人

據韓國先驅報（The Korea Herald）報道，習近平30日（周四）抵達釜山金海國際機場，這是他11年來首次訪問韓國。

報道指，這是自2019年6月在日本大阪舉行的二十國集團峰會期間，習近平與特朗普的再次會晤，也是自特朗普今年1月重返白宮以來，中美兩國元首的首次會晤。

特朗普在會面前向習近平表示，非常榮幸能夠與他長時間的老朋友見面。

特朗普指，美國即將與中國非常傑出、備受尊敬的國家主席進行一些討論。特朗普認為美中雙方已經達成很多共識，現在雙方還會達成更多共識。習主席是一位偉大國家的偉大領導人。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

特朗普相信美中將建立長期良好的關係，非常榮幸習近平能與美方舉行會面。