特朗普：中國將加大投資美國　稱中方讚自己「多領域拉投資」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日在韓國釜山與中國國家主席習近平會晤後乘總統專機返程，他在機上回應傳媒問題，指中國將增加對美國投資，還強調對方在會談時，對自己能在多個領域吸引投資「深有感觸（felt strongly）」並表示祝賀。



綜合外媒報道，特朗普在機上談及與中方團隊會談細節，他先是談及自己今次訪問亞洲多國行程，表示韓國、日本等多國對美國進行「前所未有的大額投資」，而中國對此「深有感觸」，因「從未有哪個國家如美國這樣，吸引如此多資金」用於汽車製造和人工智能（AI），所以「他（習近平）熱烈的祝賀了我（he was very strong on congratulating me for that.）」

特朗普2025年10月30日在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

特朗普今次在亞洲訪問行程先後來到馬來西亞、日本、韓國，在關稅與經貿等方面，與各國達成涵蓋稀土、汽車、飛機在內的多項貿易協議。