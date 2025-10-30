特朗普讚「習特會」：稀土問題解決　降對華關稅至47%　明年訪華

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日早上在韓國釜山會晤後，特朗普形容這次歷時約100分鐘的「習特會」非常好，指若以1到10分來衡量，這次會晤高達12分。他又宣告降低對華關稅，並會在明年4月訪華。



對華關稅降至47%

美媒報道，根據特朗普所講述，對華與芬太尼相關的關稅將從20%減半，即降至10%，立即生效，這將使對中國出口商品的關稅從57%降至47%。

特朗普結束為期2天的訪韓行程，他登上空軍一號啟程回國時向傳媒表示「我想這是一次很棒的會議。」他稱兩方作出許多決定，將就一些非常重要的事情給出結論。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

特朗普：稀土問題已解決 中方將開始採購美大豆

他又指，所有稀土問題已得到解決，已不再有與稀土相關的任何阻礙，又指中方將立即開始採購美國大豆。

他並談到晶片，指和習近平確實討論到晶片，「他們會和英偉達（Nvidia）以及其他公司洽談晶片採購事宜」，但指沒有與習近平討論到英偉達的高階Blackwell晶片。他指北京會與英偉達行政總裁黃仁勳對話。

根據特朗普所指，這次「習特會」未談及台灣議題。至於在烏克蘭問題方面，特朗普稱將與習近平合作。