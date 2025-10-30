特朗普談「習特會」全文：中美之間協議為期一年　一年後再續簽

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日早上在韓國釜山會晤後，特朗普啟程回國，於空軍一號上接受傳媒訪問，講述對這次習特會的感受，又談到中美之間的協議為期一年，一年後再續簽延長等。以下為他與傳媒問答全文。



特朗普2025年10月30日在空軍一號上接受傳媒採訪（Reuters）

特朗普：我認為這是一場了不起的會議。他是一位偉大領導人，領導一個非常強大、很有力量的國家，就是中國。我意思是，我能說什麽呢？我們有一系列出色的決定，我認為作出了很多決定，幾乎沒遺下什麽事項。以及我們在許多非常重要的問題上達成結論，不久後會向你們公布。

「中國將立即開始買巨額大豆」

我們討論了許多不同的議題，其中很多都非常重要。我們在很多方面達成一致，（中國）將立即開始購買巨額的大豆和其他農產品，馬上開始。

如果你注意到，習主席昨天就已授權讓中國開始，你知道，是嗎？中國開始大量購買大豆和其他東西，我對此讚賞，這是很好的姿態。還有很多類似的事項。關於芬太尼，我們同意他將盡一切努力阻止芬太尼的流入。

你知道，這是非常複雜的問題，因為它有很多不同用途，包括麻醉等，但他會在這方面下很大功夫，例如是芬太尼前體。我認為你會看到一些實際行動，如你所知，我已因芬太尼問題而同意對中國徵收20%關稅，這是一筆高關稅。

芬太尼關稅降至10%

基於今天的聲明，我把稅率降低了10%，也就是從20%降至10%，立即生效。我相信他會非常努力地阻止死亡個案的發生。但再次說，情況很複雜，因為芬太尼的成分以及它的前體物質的作用都各不相同。我認為你會看到很大的變化。

我們已經討論過你一直提到的很多事情。你問我很多的問題，我覺得大部份問題我們都達成共識了。我認為我們幾乎就所有問題都達成相當不錯的共識。我不會說所有問題都討論過，因為有些事情，從事後看來，我們本可以討論，但出於某種原因我們沒有討論。如果你有任何問題，請告訴我。

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面（新華社）

談晶片

記者：晶片又如何？他同意嗎？你是否同意售賣更多

特朗普：我們確實討論到晶片，討論了晶片。他們將與英偉達（Nvidia）等公司談採購晶片。我們生產很棒的晶片，而英偉達是領導者——我會與英偉達的黃仁勳溝通。他們會和英偉達討論，看是否可行。我說「這真的是你們和英偉達之間的事」，但我們有點像仲裁者或裁判。

特朗普：我們沒有談Blackwell（高階晶片）。我們沒有談昨天才出來的Blackwell。但是，很多晶片，你知道，很多晶片，這對我們來說是好事。

美國貿易代表格里爾：大家好，想在晶片問題補充一下。總統所說的是我們已經向中國出口很多晶片，許多先進晶片。正如他說，英偉達會與中方溝通，看看哪些可行。當然，沒有討論Blackwell 晶片。

我們的重點在於中國對稀土的出口管制，而他們將保證稀土繼續流通，這一點非常重要。

「稀土問題已經解決」

記者：現在還有哪些主要障礙需要克服？您認為多久能與中國簽署貿易協議？

特朗普：我認為很快。我們沒有太多主要障礙。我們已達協議。現在，這份協議每年都會重新談判，但我認為它會持續很久，遠不止一年。我們會在年末再談判。不過稀土問題已經解決了，而且是面向全世界的。

我意思是，你知道，應當說這是全球性的情況，而不止是美國的情況。所以我們繼續生產稀土，也繼續從其他國家購買稀土和其他所有東西，但是，嗯，中國那種情況，那種障礙現在消失了。

稀土資源再沒有障礙，希望「稀土」這個詞能從我們的詞彙中消失一段時間。

「為期一年的協議」

記者：他們宣布的政策會暫停一年嗎？

特朗普：這是一份為期一年的協議，一年後我們會續簽。這是一份為期一年的協議，我認為隨著時間推移，這份協議會很自然地延長。

美國貿易代表格里爾：完全清楚的是，我們不會——他們不會實施他們提議的稀土管制措施；特朗普總統和習近平主席已經就此達成共識。是的。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤時握手。（Reuters）

關稅從57%降至47%

記者：你們對中國產品的新關稅政策是什麽？

特朗普：關稅從原來的57%，降至47%。因為我們下調芬太尼關稅。我相信他們確實採取強而有力行動。我們已經看到他們在芬太尼方面的強力行動，所以我們下調（關稅）10 個百分點。

記者：所以原定於11月再次上調關稅的計劃已經取消了？

特朗普：是的。是的。

美國貿易代表格里爾：關於芬太尼，已經達成共識，芬太尼有多種前體。你可能還記得在總統的第一任期內，中國成功地將芬太尼列入了管制清單。對於某些前體，他們會採取一切必要措施進行控制。既然他們能控制稀土，我們知道他們也能控制芬太尼的前體。

我認為習近平主席非常堅定地表示，他將在國內執行這些法律。當然，我們會密切關注，我們在努力。

特朗普：他將大力加強對芬太尼的管控，包括內部所有與芬太尼相關的法規，並對不遵守規定的人採取非常嚴厲措施。

美國貿易代表格里爾：還有其他一些關稅仍然存在。例如，最初的第301條款關稅，以及各種第232條款關稅。如總統所提到的，其中一些關稅稅率約40%。對於某些特定產品，稅率可能高達100%。但總體而言，稅率約為45%至47%。

明年4月訪華

記者：聽起來你好像會在會談成功之後去中國。

特朗普：是的，這是我們同意的另一件事。我4月要去中國，然後他會在那之後某個時候來美國，不管是在佛羅里達、棕櫚灘還是華盛頓特區。

記者：有沒有來自中國關於船舶停靠費用的消息？

美國貿易代表格里爾：在我們與他們就這個問題進行談判期間，決定推遲此事。我們正在努力重建造船業。韓國剛剛同意投資1500億美元用於造船業，所以我們認為在這方面有很好的進展。

特朗普：這已不再是問題了。

談俄烏戰爭

記者：有沒有提到烏克蘭戰爭和台灣問題？

特朗普：有討論到烏克蘭問題，談得很充分。我們討論了長時間，雙方將合作看看能否有所作為。我們同意雙方都陷入交戰狀態，我想有時候你可能得讓他們打下去，我想，是瘋狂的。但他會幫助我們，我們會在烏克蘭問題上一起努力。

記者：俄羅斯石油

特朗普：你知道，他長期從俄羅斯購買石油，這對中國很大一部分需求有幫助。而且我可以說，印度在這方面也很在行。不過我們並沒有真的討論石油，而是討論如何結束戰爭。你知道，那場戰爭既不影響中國，也不影響我們。我希望盡快結束它，我不願意看到6000、7000、8000名年輕人，大多是士兵，被殺。對我們來說沒有代價，事實上，我們還能賺錢，不過在這種事情上我甚至不在乎賺錢。

我們向北約提供武器，他們按照全價購買，然後轉給別人，我想大部分是轉給烏克蘭。

我們討論了一些內容。我們將合作努力，設法解決俄烏戰爭。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在韓國釜山，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

無提及台灣問題

記者：台灣問題怎樣？

特朗普：沒有提及到台灣問題，實際上沒有討論。

你知道，我們開了很長的會，討論很多事情，很多細節，也把很多事項定下來，確定了不少事情。我認為這是一場很好的會晤，非常友好。對兩個體量龐大、實力雄厚的國家來說，這是一次很好的會晤。這正是我們應該與強大國家相處的方式。

談核試驗

記者：你為什麽在Truth Social 上發表關於核試驗的文章？關於恢復核試驗的那些內容，是什麽促使你在會面前這樣做？

特朗普：是的，這跟其他一些事情有關。它們似乎都在進行核試驗。

記者：俄羅斯？

特朗普：我們擁有的核武器比任何人都多。我們不做試驗——你知道，我們多年前停止了。但既然別人都在試，我認為我們也應該做。會有公布。我們有試驗場。測試的具體細節屆時會公布。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為中美元首結束會晤後步出會場，習近平與特朗普握手並短暫交談。（Reuters）

談以色列

記者：以色列在轟炸加沙前有沒有通知過你們？還能算是停火嗎？

特朗普：是的，停火了，是停火了。不，他們有個狙擊手，他們的一名士兵被打死了，他們報復。所以我們看看吧，現在是停火了。一切都恢復停火狀態。

記者：減少駐羅馬尼亞軍隊的背後邏輯是什麼？美軍從羅馬尼亞撤軍的計劃是什麼？

特朗普：你得問，我的意思是，我可以告訴你，但這事並不重要，沒什麼大不了。

給「習特會」評分：12分

特朗普：（談中美會晤）總的來說，我們基本把想說的都談到了，內容相當全面。我們會就一些細節發布聲明。但整體上，若果從0到10分，10分是最高，我會給這次會晤12分。對，我認為是12分。我想非常重要的是，整體關係非常重要，我認為這次會晤非常好。

記者：尤其是在一次成功之旅後。

特朗普：是的，我們在馬來西亞，簽署柬埔寨和泰國的和平協議。還與所有盟友簽署關鍵礦產協議。所以有很多成功的會議。

過去4天，我們國家召開無數次會議，數以千計、數萬億美元計的資金湧入我們國家，豐田將投資100億美元建廠。我可以列舉很多其他公司，他們都在向美國大量注資。超越這次會晤本身，這是一次令人難以置信的出訪，希望你們也為參與其中而高興。

這次成果豐碩。每一個國家，日本，看看韓國以及那麽多我們會見的國家，他們都在對美國進行前所未有的大額投資。

我認為中國對此感受非常強烈。他們祝賀我們取得巨大成功，因為從來沒有哪個國家像美國一樣，吸引如此多的資金用於投資、建設、汽車項目、人工智能等。所以他非常熱烈地祝賀我。

記者：但他沒有承諾進行任何額外的投資或資金支出。

特朗普：他沒有真的談論這件事，但他會......

談金正恩

記者：你有沒有聯繫上金正恩，安排一次會面？他有電話嗎？

特朗普：我們一直沒能好好談談，因為我太忙了，而且，這才是我們來的目的。如果我們那樣做，我覺得可能有點不尊重這次會晤的重要性。所以，出於對金正恩的尊重。

我和金正恩關係很好。我覺得如果我沒當選，若希拉里當選的話，我覺得就會爆發一場大戰，而且很可能是一場非常糟糕的戰爭。

圖為朝中社2025年10月11日發布圖片，其中朝鮮領導人金正恩在觀看紀念勞動黨成立80周年的閱兵儀式上向部隊致意。（Reuters）

談核武器

記者：你是否擔心我們在核問題上正步入一個風險更大的環境？

特朗普：不，我不這麽認為。我覺得我們已經基本控制住局面，而且，我們擁有的比任何人都多。當我看到他們進行核試驗時，我會說「 好吧，既然他們要試驗，我們也要試驗。」 我希望看到無核化，因為我們擁有如此多的核武器，俄羅斯也有一些。俄羅斯第二多，中國第三多。

中國將在四五年內趕上。我認為緩和局勢，他們會稱之為無核化，將是一件意義非凡的事情。我們實際上正在與俄羅斯就此對話。如果我們採取行動，中國也會加入其中。謝謝大家。這次非常成功。

這是莫大的榮幸。我意思是，他（習近平）是一位傑出的領導人，領導一個非常強大的國家，我對他充滿敬意。我們非常感謝他能來參加這次會議。非常感謝。

記者：有關於加拿大的消息嗎？

特朗普：嗯，我們昨晚和他聊得很愉快。那很好。謝謝。