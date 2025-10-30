中美達3點共識「停火」1年　包括稀土管制和港口費？

在中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤後，中國商務部新聞發言人就中美吉隆坡經貿磋商回應傳媒查詢，講述中美團隊達成的成果共識。據彭博社報道，根據中國商務部在網站發布公告稱，中方將暫停實施10月9日公佈的相關出口管制等措施一年，意味中國會暫停大幅擴大稀土出口管制措施的計劃。中美也被指停止向對方相關船舶徵收港口費。



根據中方列出的中美達成的3點共識，包括中方將暫停實施10月9日公布的相關出口管制等措施一年，並將研究細化具體方案。

中國商務部10月9日公布什麼出口管制措施？

根據中國商務部公告，10月9日公布的相關出口管制措施包括，對鋰電池和人造石墨負極材料相關物項實施出口管制、對部份中重稀土相關物項實施出口管制的決定、對部份稀土設備和原輔料相關物項實施出口管制的決定、對超硬材料相關物項實施出口管制的決定、對稀土相關技術實施出口管制的決定，以及對境外相關稀土物項實施出口管制的決定。

2025年10月30日，習近平與特朗普在韓國釜山會面（新華社）

美國對華海事、物流和造船業301調查措施有何影響？中方反制措施又有何影響？

中方列出的3點共識中，也包括美方將暫停實施其對華海事、物流和造船業301調查措施1年，中方也會相應暫停。此意味着中美雙方停止向相關船舶徵收港口費。

美國貿易代表辦公室4月17日宣布對中國海事、物流和造船領域301調查最終措施，14日起對相關中國船舶徵收港口費。中方對此強烈不滿，堅決反對，並已於10日宣布將對涉及美國旗、美國造、美國公司擁有、參股或經營等美國元素的船舶收取特別港務費。