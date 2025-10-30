中美磋商　美國財長：下週或簽協議　中國今季買1200萬噸美國大豆

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）10月30日在韓國釜山會晤後，美國財長貝森特（Scott Bessent）30日講述現場充滿「互相尊重的氣氛」，他又介紹中美團隊早前磋商的成果，指中美下週或簽協議，並稱中國同意今季買1200萬噸美國大豆。



貝森特介紹中美團隊早前在吉隆坡磋商的成果，他稱美國將暫停實施「實體清單」（Entity List ）限制措施，為期一年，該清單旨在阻止中國企業透過關聯公司購買受限制的技術。

財長：中國未來3年每年買2500萬噸大豆

貝森特又指，中國將展開大規模農產品採購，同意在本季購買1200萬噸美國大豆，並承諾在未來3年內每年購買2500萬噸，稱這是與北京達成更廣泛貿易協議的一部份。

他續稱，東南亞其他國家則同意再購買1900萬噸美國大豆，但他未具體說明購買的時間。

他指「那些被中國人當作政治棋子、偉大的大豆種植者們，情況已經不存在了，他們應該會在未來幾年繁榮發展。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）10月26日接受傳媒訪問（Reuters）

美國：下週或簽協議

他稱「我們已完成與中國的協議，下週可能簽署。」

貝森特並提到TikTok，他指「我們在吉隆坡會談中，最終確定有關TikTok的轉移協議，將在未來數週內推動相關工作。」