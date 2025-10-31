美能源部長：擬向華出售更多能源　籲減少購買俄羅斯石油和天然氣

美國能源部長賴特（Chris Wright）說，如果中國減少從俄羅斯購買石油和天然氣，美國準備向中國出售更多石油和天然氣。



賴特星期四（10月30日）接受彭博電視台採訪時說：「美中之間有很多互利共贏的交易空間。」

他指出，美國是世界上最大的石油和天然氣出口國，中國是最大的進口國。

2025年10月6日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署一項行政命令的活動中，能源部長賴特（Chris Wright）發表講話。（Reuters）

賴特計劃在幾周內，甚至可能更早訪問亞洲。

他也說：「美國在向韓國供應天然氣、石油，以及核技術方面也有很大的提升空間。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）星期四分別與中國國家主席習近平和韓國總統李在明達成協議，促使中韓購買更多美國石油和天然氣。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台表示，稱將進行一項有關阿拉斯加石油和天然氣的「非常大規模」交易。（Truth Social）

特朗普也在社交媒體發文說，將進行一項有關阿拉斯加石油和天然氣「非常大規模」的交易，但他沒有提供更多細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

