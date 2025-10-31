美貿易代表：將繼續調查中國2020貿易協議遵守情況
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）周四（10月30日）表示，儘管中美元首在韓國磋商同意暫停提高關稅和加強出口管制的計劃，美國仍將繼續對中國發起301條款調查，了解其是否遵守2020年中美貿易協議條款。
格里爾在接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示：「我們今天並沒有解決美中關係的所有問題。美國仍將繼續對中國進行301條款調查。」
彭博社指出，不暫停調查的決定可能會讓特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與習近平的協議破裂時，擁有對中國加徵新關稅進行報復的工具。
特朗普政府此前對中國發起調查，了解其是否遵守2020年中美簽署的貿易協議條款。美國貿易代表辦公室根據《1974年貿易法》第301條發起調查，該條款允許美國政府調查外國的貿易行為。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指，中美下週或簽協議，又稱中國同意在本季購買1200萬噸美國大豆，並承諾在未來3年內每年購買2500萬噸，稱這是與北京達成更廣泛貿易協議的一部份。
