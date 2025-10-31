蘇丹叛軍屠城　衛星畫面曝「土地染紅」　2000多人或慘遭屠殺

蘇丹內戰爆發逾兩年，準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）10月26日攻陷正規軍在西部最後據點法希爾市（El-Fasher）後，隨即在城內展開屠殺。據美國耶魯大學「人道研究實驗室」（Humanitarian Research Lab）透過衛星影像觀測發現，當地似乎正遭受「種族清洗」，街上出現大量遺體、土地更遭「血流染紅」，形容這是「從未見過如此規模的屠殺」。



人道研究實驗室長期透過公開情報與衛星影像監測蘇丹內戰。該實驗室周二發表聲明指出，法希爾市似乎正經歷一場系統性且有意圖的「種族清洗」，針對達佛地區的原住民族群，進行強迫遷徙和處決。聲明並提到，衛星影像顯示該地出現疑似「逐戶清剿」的行動。

實驗室長利用開源影像和衛星影像追蹤圍困情況，分析發現「與人體大小相符」的物體群，以及被認為是血跡或被擾動土壤的「紅色地面變色」。 實驗室執行主任Nathaniel Raymond說，衛星證據顯示地面上有遺體，與大片變成紅色的變色區域。他將當地的暴力程度比擬作「盧旺達大屠殺最初24小時的情況」，並警告稱「我從未見過如此程度的屠殺，只有盧旺達式的殺戮能與之比擬。」

蘇丹政府周三稱，RSF入城後已殺死2000多平民。世界衛生組織（WHO）周三表示，對有報道指RSF在法希爾市一間醫院殺死460人，感到震驚並予以譴責。聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）亦發聲明，對當地最近的軍事衝突升級「極度關注」，呼籲「立即結束圍困及敵對行動」。

自2023年4月以來，RSF與蘇丹國家軍隊（SAF）陷入殘酷內戰，在包圍該市一年半後，於周日攻下SAF在該市的最後防線。有當地人表示，RSF在當地醫院冷血地見人就殺，包括病人、病人家屬和其他所有在場的人。當地有民間組織指出， RSF還綁架了6名醫護人員，勒索逾15萬美元（約117萬港元）贖金。

這場災難性的蘇丹內戰至今已持續三年之久，聯合國和援助機構均表示，這場衝突已造成世界上最嚴重的人道危機，暴力衝突已迫使1,400萬人流離失所，估計死亡人數高達15萬人。當地醫療系統崩潰，且全國多個地區陷入飢荒。