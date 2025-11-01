東帝汶入盟圓夢　東盟迎新機遇　惟電騙中心成新隱患｜新聞背後

東帝汶（Timor-Leste）10月26日正式成為東盟（ASEAN）第11個成員國，古斯芒激動的表示，這是東帝汶的一個歷史時刻，希望加入東盟後可以為當地的貿易和投資帶來巨大機會。但東帝汶的加入也為東盟帶來新的發展機遇。



東帝汶曾被葡萄牙統治300年，直到1975年撤出，其後遭鄰國印尼吞併，最終在2002年完全獨立，成為亞洲最年輕的國家。諾貝爾和平獎得主、東帝汶總統拉莫斯-奧爾塔（Jose Ramos Horta）早在1970年代就提出加入東盟的概念，希望透過與區內國家合作，為當地帶來穩定的未來。

雖然拉莫斯－奧爾塔近半世紀前提出的願景如今終於實現，但截至2024年，東帝汶的名義GDP只有約20億美元，人口約140萬，是東盟成員國中最小的經濟體，也是亞洲地區最貧窮的國家之一，石油和天然氣仍然支撐着其收入的80-90%。

東帝汶總統拉莫斯－奧爾塔早在1970年代提出當地加入東盟的構想，最終相隔半世紀後實現。圖為2025年10月26日，他在吉隆坡東盟峰會會場外與馬來西亞總理安華握手。（Reuters）

澳大利亞國際事務研究所（Australian Institute for International Affairs，AIIA）就指出，該國漁業、旅遊業和咖啡出口都尚待開發，可以重振供應鏈，釋放更多經濟潛力。而東盟將能提供東帝汶在石油市場波動之下的多元選擇。

在安全方面，它加強了東盟政治安全共同體 （APSC），加強了帝汶海對販運和海盜行為的海上警惕。在外交上，它放大了東盟的聲音：從氣候談判到中美競爭，全球論壇上有一個統一的11個國家集團，將東盟定位為中立的支點。

東帝汶總統拉莫斯—奧爾塔（Jose Ramos-Horta）9月21日出席紐約聯合國大會。（Reuters）

《環球時報》報道指，東帝汶還可能成為東盟與外部合作的新紐帶。例如，中國是最早承認東帝汶獨立並與之建交的國家之一，兩國建交以來政治互信不斷深化，經貿合作持續拓展。兩國良好的合作關係或可成為東盟與中國深化合作的新契機，為東盟—中國關係創造更多可能。

不過除了經濟以外，東帝汶還在面臨新的挑戰。聯合國9月發布的調查報告指出，盤據東南亞多國的詐騙園區，正向太平洋島國東帝汶蔓延。調查發現，跨國犯罪集團偽裝成合法的投資公司，參與建設該國經濟特區的數碼身份證系統，並藉此建立電訊詐騙園區。