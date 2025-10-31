美政府停擺｜萬斯：感恩節航空交通或面臨災難　籲民主黨通過撥款

美國聯邦政府停擺已滿30天。副總統萬斯（JD Vance）周四（30日）表示，如果停擺持續至下月感恩節旅遊旺季，可能會令美國航空系統崩潰，呼籲民主黨人通過政府預算法案。



萬斯表示，如果停擺持續至下月中旬，當局將連續三次甚至四次無法出糧，預計會有更多人缺勤，造成大規模延誤，航空系統「可能會是一場災難」。

萬斯稱，化解僵局的唯一出路是民主黨人通過2026財年撥款法案來結束政府停擺。萬斯稱：「我們希望人們能夠回家過感恩節。我們希望人們能外出公幹。」

2025年9月19日，美國華盛頓國會山莊，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免部分政府停擺。（Reuters）

交通部表示，由於空中交通管制員缺席，30天的政府停擺令航班延誤激增，數千航班受到影響。交通部長達菲（Sean Duffy）表示，本月26日和27日，分別有44%和24%的航班延誤是由空中交通管制員缺勤造成，而政府停擺前該比例平均只有5%。

達菲警告，10月是美國航空旅遊淡季，航班受政府停擺影響較小，但11月民眾出行需求會大幅增加。

路透社引述消息人士指，政府停擺已經迫使13,000名空中交通管制員和50,000名運輸安全管理局官員無薪工作。航空公司和其他公司正在向機場安檢人員和其他聯邦僱員提供食物支援。