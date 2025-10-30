美國政府停擺第29日　國會預算辦公室指持續或導致逾1100億損失

美國聯邦政府停擺已進入第29日。美媒引述國會預算辦公室（CBO）預測，這次政府停擺已進入第四周，到2026年底將導緻美國國內總值（GDP）損失至少70億美元（約544億港元）。預算辦公室又指，假如政府停擺持續六週，將使經濟損失110億美元（約855億港元）；如果持續八週，則將損失140億美元（約1088億港元）。



據全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，國會預算辦公室10月29日表示，聯邦政府停擺可能對美國經濟造成高達140億美元（約1088億港元）的損失，具體金額取決於停擺持續多長。

2025年9月19日，美國華盛頓國會山莊，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免部分政府停擺。（Reuters）

CBO指，目前已進入第四週的政府停擺將導致聯邦僱員被迫休假，工作時間減少，到2026年底，國內生產總值（GDP）將至少損失70億美元（約544億港元）。

CBO總監Phillip Swagel在致眾議院預算委員會主席、德州共和黨眾議員Jodey Arrington的一封信中表示，政府停擺時間越長，損失就越大。

Phillip Swagel指出，政府停擺六週將對美國經濟造成110億美元（約855億港元）的損失，八週將造成140億美元（約1088億港元）的損失。

儘管政府停擺對民眾的影響日益加劇，但參議員們仍然對達成兩黨協議重啟政府的可能性持悲觀態度。

北卡羅萊納州共和黨參議員Thom Tillis同日表示，他未有看見任何事態出現突破的跡象。

由於參議院共和黨人和民主黨人未能就維持政府運作的短期撥款協議達成一致，政府於10月1日開始停擺。

2025年10月29日，美國華盛頓，政府停擺進入第29日，共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley，中）與參議院司法委員會的其他成員舉行新聞發布會。（Reuters）

民主黨參議員堅持要求共和黨人同意延長《平價醫療法案》（Affordable Care Act health ）的醫保補貼，否則他們不會投票支持重啟政府的撥款。