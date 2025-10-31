美國聯邦政府停擺致空管員短缺　奧蘭多等地機場航班延誤

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，由於聯邦政府停擺導致空中交通管制員短缺，奧蘭多、華盛頓特區、德州達拉斯（Dallas）等地的機場10月30日出現航班延誤。奧蘭多機場甚至一度因人手短缺而暫停降落作業。



路透社報道，航班追蹤網站FlightAware表示，周四全美有近6000個航班延誤，1100個航班取消。其中，聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）和達美航空（Delta Air Lines）約有20%的航班受到影響。

2025年10月1日，美國華盛頓特區，聯邦政府停擺的第一天，美國國會大廈的穹頂映照在國會圖書館的玻璃門上，前景一塊標語牌寫著「入口關閉」。（Reuters）

自10月1日美國政府停擺以來，已有超過1.3萬名空中交通管制員被迫無薪工作。部分人員為維持生計另覓兼職，請病假人數亦隨之攀升。

2025年10月24日，美國費城，美國交通部長達菲（Sean Duffy）在記者會上發表講話，談及政府停擺對航空安全工作人員和航班的影響。（Reuters）

美國交通部長達菲（Sean Duffy）本周表示，上周日44%的航班延誤和周一24%的延誤，皆源於空中交通管制員缺勤，而政府停擺前的平均缺勤率僅為5%。FAA目前空中交通管制員人數比目標人數少約3,500人，且在政府停擺前，許多管制員就已被迫加班並每周工作六天。