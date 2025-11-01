APEC｜中韓首腦會今舉行將談無核化　朝中社：棄核決不可能實現

中國國家主席習近平11月1日繼續訪問韓國行程，將在慶州出席的亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議第二階段會議，並發表重要講話。韓國總統府指，韓國總統李在明屆時將與習近平進行首次正式會談，期間將談及半島無核化等議題。



朝中社周六在中韓首腦會面前夕，刊登朝鮮副外相朴明浩的談話，批評韓方一有機會，就試圖議論朝鮮半島無核化問題，極力否認朝鮮的核國家地位，把要促成無核化的妄想掛在嘴邊，本身就是暴露出自身無知的行為，強調朝方會耐心證明，就算這種無核化老調重彈一萬次，都是決不可能實現的「白日夢」。

圖為2025年10月10日，朝鮮領袖金正恩在平壤出席勞動黨成立80週年活動。（朝中社截圖）

韓聯社分析指，平壤此舉是向首爾宣布的無核化議程表示反對，並在中韓首腦峰會前，也就此向中國表達不滿。朝鮮去年5月譴責中日韓三國聯合聲明是干涉朝鮮內政，這份聯合聲明指三國承諾致力於朝鮮半島無核化。