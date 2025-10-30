黃仁勳訪韓　與李在鎔、現代汽車會長晚膳食炸雞　餐廳名藏玄機？

美國半導體企業英偉達（NVIDIA，輝達）公司行政總裁黃仁勳為出席亞太經合組織（APEC）峰會訪問韓國期間，周四（10月30日）與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣在首爾「Kkanbu炸雞」餐廳共進晚餐。Kkanbu韓文為好兄弟的意思。韓媒指，外界認為，黃仁勳選擇「Kkanbu炸雞」作為聚會地點，象徵着他希望與三星、現代結成「像兄弟一樣的同盟」。



包括韓聯社和《中央日報》在內韓媒報道，三人晚上7點30分左右相約首爾三成洞「Kkanbu炸雞」餐廳。他們均仿佛事先約好一樣，都沒有打領帶，而是身着休閒服出席。黃仁勳穿黑色圓領T恤，李在鎔和鄭義宣則穿着白色圓領T恤。

美國半導體企業英偉達（NVIDIA，輝達）公司行政總裁黃仁勳為出席亞太經合組織（APEC）峰會訪問韓國期間，2025年10月30日與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣在首爾「Kkanbu炸雞」餐廳共進晚餐。（Reuters）

報道指，黃仁勳一入座便向李在鎔和鄭義宣遞上一個裝有日本單一麥芽威士忌「白州」的白色禮盒，以及英偉達研發的超小型AI超級計算機「DGX Spark」。

+ 1

3人點了啤酒碰杯，又下單了香脆去骨雞與蒜香醬油雞，店家還贈送了芝士球。

「Kkanbu」一詞因Netflix劇集《魷魚遊戲》而廣為人知。在《魷魚遊戲》中，「001吳一男」與男主角「成奇勳」在第4關打彈珠時，吳一男在遊戲開始時告訴成奇勳，我們是「Kkanbu」，兩人還打勾勾，最後吳一男把彈珠都給了成奇勳。