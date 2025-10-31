特朗普「皇帝出巡」收割亞洲盟友　遇上中國才撞板？｜去片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日在亞洲進行巡幸之旅，雖然是訪問盟友，但整件事根本就是一場現代版「皇帝出巡 萬國來朝」。而我們的兩位主角，日本新任女首相高市早苗與韓國總統李在明都使出渾身解數，希望「皇上」手下留情。



特朗普「皇帝亞洲出巡」回顧：

這次特朗普亞洲行可說滿載而歸，不僅穩拿數千億美金的投資承諾，還享受了帝王級的禮遇。日本首相全程又摟又抱，親密到令人側目。到了韓國更獲贈一頂金皇冠，以及最高榮譽勳章。究竟「恩愛秀」與「加冕禮」背後，日韓兩國各自打什麼算盤，本文將分析特朗普的日韓之旅，以及亞洲行的重頭戲：「習特會」。

高市早苗「迷妹式」獻媚外交

首先，我們將焦點放在日本。自從鷹派的高市早苗成為日本史上首位女首相後，她與特朗普的首次會面就成為了全球焦點。而高市的表現可說是完全超出所有人的想像，與其說是外交，不如說是一場大型「粉絲見面會」。

從網上照片可見，特朗普熱情地將手搭在高市手臂上，高市又自然地挽著特朗普手臂下樓。登上美軍航母的時候，高市興奮得像小女孩般跳起來，特朗普還親暱地摟著她的肩膀。這些畫面立刻被網友AI二創成彷彿愛情電影一般。就連美媒都忍不住形容說他們之間產生了「良好化學反應」。

2025年10月28日，日本橫須賀基地，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與日本首相高市早苗（左）在「喬治華盛頓號」航空母艦（USS George Washington）上向軍人做出手勢，同時發表演說。（Reuters）

更有趣的是在檢閱儀仗隊時發生了尷尬的一幕。特朗普走過美日國旗時，完全沒有停下的意思，逕自走了過去，跟在後面的高市嚇得目瞪口呆，表情非常錯愕。只好自己尷尬地向國旗鞠躬，然後急忙地追了上去。對比韓國前總統尹錫悅當時如何向日本致敬便知，這個細節將美日之間不對等的地位表露無遺。

為了討好特朗普，高市可說是做足了一百分。她知道特朗普喜歡吃牛排，就安排了美國產的牛排，還用美國米來宴客，告訴特朗普日本人也進口美國米。又投特朗普所好，送上他好友已故首相安倍晉三用過的球桿，日本名將松山英樹簽名的球袋，再加一枚金箔高爾夫球。

高市知道特朗普常強調美國製造，日本政府竟計劃購買一百輛福特F-150皮卡車當見面禮。為博「皇上」一笑，這些都只是小事。這種近乎「獻身式」的外交姿態在日本國內外引起極大爭議。有日本網友直言感到「羞恥」，覺得高市作為首相動作太不得體，有失國格。

最震撼的一幕，莫過於高市陪同特朗普一同登上停泊在橫須賀基地的美軍「喬治·華盛頓」號核航母。大家要搞清楚，一位日本首相在自己國家的領土上，登上美國的航空母艦，然後站在美國的講台上向美軍發表演說，宣布日本將「從根本上加強防衛力」，國防開支提高到GDP的百分之二將會提前兩年達標。

除了軍事上的表態，經濟上亦有「成果」。雙方簽署了兩份協議。一份關於確保稀土及關鍵礦產的供應鏈合作，以應對中國的出口管制，另一份則是關於關稅。但最重要的一份「大禮」是總額號稱高達5500億美元的對美投資計畫清單。

但問題來了，根據《日本時報》的報導，這份所謂的「大禮」其實只是一份「意向書」，上面列出日立、三菱和軟銀等公司「感興趣」的潛在項目，但沒有任何項目正式敲定，沒有任何一分錢真正承諾。換句話說，這可能是一張「空頭支票」，用來換取特朗普訪問期間的和諧氣氛。

看到這裏，大家可能覺得高市完全是「跪了」，但凡事皆有另一面。在與特朗普的閉門會議中，美國強烈要求日本跟隨制裁，全面禁止進口俄羅斯的能源，特別是液化天然氣。但高市明確向特朗普表示「非常困難」。她解釋俄羅斯的天然氣，佔日本總進口量近百分之九，且日本公司在俄羅斯遠東的「薩哈林2號」項目有重大利益。如果日本退出該項目，最終只會便宜了中國與俄羅斯，還會導致日本國內電價飆升，所以表明會繼續進口俄羅斯液化天然氣。

無論如何，表面上高市都和特朗普努力「秀恩愛」，恩愛到她自己不覺得難看，但日本國民對此可能感到尷尬。高市算是熬過了上任後的首個外交任務，特朗普以後是否會看在安倍晉三的面子上繼續優待高市早苗，值得外界關注。

日本首相高市早苗在X發布照片，與特朗普共乘專機前往橫須賀美軍基地訪問。（Reuters）

李在明為王加冕 換取核潛艇門票

假如外界認為高市早苗想嫁給特朗普，韓國總統李在明似乎就將特朗普當「皇帝」。

特朗普一到韓國，李在明就喺古都慶州，為佢準備咗一場極盡奢華嘅歡迎儀式。首先，頒贈韓國最高級別嘅「無窮花大勳章」，呢個榮譽，特朗普係史上第一個獲得嘅美國總統。

跟住嘅禮物，更加係送到特朗普心坎裡。李在明送上一頂朝鮮半島古代新羅王國「金王冠」嘅複製品。特朗普一見到無窮花大勳章，即開心晒話「靚到不得了，我而家就想戴上去」。

諗返起美國呢幾個月針對特朗普嘅No Kings示威，真係無辦法唔讚一下韓國人嘅幽默感。

黃金、榮譽、至高無上嘅地位，呢啲全部都係特朗普最鍾意嘅元素。美國人唔俾佢做皇帝，韓國人幫佢圓夢。呢招「投其所好」玩到出神入化。成個會面，就喺呢種「加冕典禮」嘅氣氛下愉快進行。

當然，韓國唔會白白做呢場大龍鳳。喺氹到特朗普開心之後，就係傾生意嘅時候。雙方終於敲定咗拉据咗三個月、韓國承諾價值3500億美元嘅對美投資貿易協議。

大家睇清楚，呢份協議同日本嗰份「意向書」完全唔同。韓國呢份係有板有眼，寫明咗具體金額、投資方式，甚至連每年俾幾多錢、賺到錢點樣分成都寫得清清楚楚。

3500億當中1500億係韓國企業在美國的造船業投資，此外的2000億美元嘅現金投資，就用「每年上限200億」嘅方式分期支付，大大減輕咗韓國嘅財政壓力。呢個做法同特朗普9月底時聲稱，需要日本同韓國預先繳付呢筆天價投資金額，已經係完全兩回事。韓國用一個未來十年嘅承諾，換取即時嘅關稅下調，似乎討好咗特朗普，換到似乎係比日本好啲嘅貿易協議。

但如果話關稅下調係前菜，咁真正嘅主菜，係一份足以改變東北亞軍事格局嘅超級大禮。

喺會面之後，特朗普喺Truth Social宣布：「我已經批准他們（韓國）建造一艘核動力潛艇！」 佢仲話，呢艘潛艇會喺美國費城嘅造船廠建造。

2025年10月29日，韓國總統李在明迎接訪韓的美國總統特朗普（Reuters）

呢個消息非同小可！核動力潛艇，唔係核武潛艇，但佢可以長時間喺水底潛航，隱蔽性極高，係追蹤敵方潛艇同航母嘅利器。韓國的核動力潛艇計劃此前一直受到《韓美原子能協定》限制，協定禁止將核燃料用於軍事目的。韓國一直夢寐以求想擁有核潛艇，用嚟應對朝鮮，同埋喺中美之間增加自己嘅戰略籌碼。但核潛艇嘅動力技術，尤其係核燃料，美國一直都睇得好緊，唔會輕易俾人。

今次李在明喺會上再次請求特朗普「開綠燈」，而特朗普終於肯答應。兩國領導人決定，將朝住允許韓國喺一定範圍內進行鈾濃縮和乏燃料後處理嘅方向推進，並加速修訂《韓美原子能協定》嘅討論。呢個戰略價值，的確唔係幾千億美元可以衡量。

習特會篇：平起平坐的100分鐘

日本嘅高市早苗，上演咗一場教科書級別嘅「獻媚外交」，同埋國內外嘅大量批評。唯一值得稱道嘅，可能係佢喺能源問題上，守住咗一條底線。但總體嚟講，面子輸咗，裡子亦都沒贏得太多。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

如果淨係睇日本、韓國，特朗普呢次亞洲之行，似乎係一場個人嘅巨大政治勝利。佢去到邊都享受到帝王級嘅待遇，同時仲帶住一大堆日韓盟友嘅投資承諾返美國，可以向選民交代。

不過，去到亞洲行尾聲，特朗普終於見到佢口中偉大嘅習近平主席，先真正見到差別。無人再送金色嘅禮物，或者頒個獎比佢，更加無「投資大禮包」。習近平大不了就係讚左佢一句，為加沙停火作出嘅貢獻。元首會面就係禮儀嘅握手、一場100分鐘平起平坐嘅會晤，乾淨利落嘅一場大國元首會議，結束一場由美國挑起嘅貿易大戰。

中美貿易戰由4月打到10月，經歷左超過半年嘅談判，中國的稀土及關鍵金屬出口管制，停買美國大豆，各項嘅對等反制措施，好明顯係相當有力嘅反制。美國都知，其實呢場打擊中國嘅貿易戰，打落去都係打唔贏。

簡單嚟講，呢次會談結果相當於中美「停火」一年。美國特朗普政府此前挑起的芬太尼關稅、出口管制50%穿透性規則，以及拜登政府遺留喺特朗普任內生效的對華海事、物流和造船業301調查措施，因為中國嘅有效反擊，美國都全面撤回或部分撤回。其中，美國撤銷對中國10%芬太尼關稅，雙方的總關稅水平回到45%至47%。呢個關稅水平，中國一早就預備好可以承受。

所以你話，搞左半年，其實美國喺中國身上得到咗乜嘢好處呢? 除左中方承諾打擊芬太尼，買返以前買嘅美國大豆，出口返以前都一直會出口嘅稀土，美國似乎真係無乜得着。偏偏，特朗普喺飛返美國途中，仲好開心咁話同習近平嘅會面好成功，零至十分，佢會比12分。

睇嚟返到美國，特朗普仲可以掛下橫額話「成功爭取中國買大豆」或者「成功爭取中國打擊芬太尼」，佢啲支持者應該都會收貨。至少，同中國休戰一年，都夠特朗普捱過下年年底嘅中期選舉。

英國衛報總結呢次習特會，形容是美國終於意識到，霸凌者會遭到反擊。