APEC｜李在明：冀各國攜手應對AI及人口結構變化挑戰

亞太經合組織（APEC）峰會11月1日舉行第二天會期，擔任東道主的韓國總李在明表示，希望與亞太國家合作，共同應對人工智能（AI）及人口結構變化等問題。



路透社及韓聯社報道，李在明在APEC峰會上提出韓國的「為所有人建立以AI為根基的社會」構想，希望世上所有人都可以平等享受科技演變所帶來的好處，而韓國亦會循序實施政策，以實現這個核心願景。

李在明強調，大家應該將AI帶來的巨大轉型視為機會，當地會由國家層面推動AI轉型，並孕育AI創新的生態環境，包括擴建大型數據中心、改革規管以建立全球企業可以自由創新的環境等。

圖為2025年10月31日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳現身APEC峰會，與東道主韓國總統李在明會晤。（Reuters）

而在人口結構變化問題上，李在明提出為APEC成員國設立框架，攜手應對低出生率及人口老化的情況。他警告有關問題嚴重影響社會各方面，包括經濟增長、勞動市場、教育及社會福利等，重申無法以部分或獨自方面解決。

報道提到，預計各成員國將在會上通過概括今次峰會成果的「慶州宣言」，以及2份關於AI及人口結構變化挑戰的文件。李在明其後會將APEC輪任主席一職移交中國國家主席習近平，象徵下屆峰會將在中國舉行。