白宮推新規限制記者採訪權限　禁自由出入部份新聞辦公室

美國白宮10月31日以保護可能外泄的敏感資料為由發布新規，禁止持有記者證的記者自由出入白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）和其他高級通訊官員等人的新聞辦公室。



路透社報道，美國家安全委員會（NSC）10月31日發布備忘錄，禁止白宮記者未經預約進入被稱為「上層媒體室」的140號房間。

委員會表示，由於內容出現人事變動，現在白宮通訊官員日常將處理到敏感資料，因此這項改變是為了避免相關資料外泄。

2025年10月23日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在記者會上回答記者提問。（Reuters）

報道指，持有證件的白宮記者此前可以隨時進入140號房間，與萊維特、白宮傳訊主任Steven Cheung和其他高級白宮官員交談。

Steven Cheung在社交媒體X聲稱：「一些記者未經許可，被發現秘密錄製我們辦公室的影片和錄音，並拍攝攝敏感資訊；有些記者擅自闖入限制區域......一些記者則被發現偷聽私人閉門會議。」

美國防部（又稱戰爭部）此前也推出新規限制記者採訪報道權限，要求記者必須同意不披露未經授權資訊，否則就吊銷證件。