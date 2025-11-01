德國機場發現無人機闖入　航班改道一度暫停升降近兩小時

德國柏林勃蘭登堡國際機場（Berlin Brandenburg Airport）附近空域因在10月31日晚間發現無人機闖入，導致部份航班延誤，有原定降落的航班不得不改道其他機場備降。機場表示，當時機場一度暫停升降，不過現已解除警報，並已恢復正常營運。



《德國之聲》報道，機場發言人指，機場在當地時間晚上8時08分至9時58分期間暫停升降，補充柏林因事件放寬夜間航班升降禁令，以減輕對航企營運的影響，危機現已解除。

事件導致原定飛往瑞士巴塞爾、挪威奧斯陸和巴塞羅那（Barcelona）的航班延誤，一架原定從英國倫敦飛往德國柏林的航班則改道飛往漢堡備降，此外，從瑞典斯德哥爾摩、土耳其安塔利亞和芬蘭赫爾辛基飛往柏林的航班也因事件改道。

2025年9月22日，德國柏林，圖為勃蘭登堡國際機場中，遊客駐足在顯示器前觀看航班資訊。（Getty）

警方則表示在當晚8時左右接到目擊者報告，稱有一架無人機闖入機場，導致機場北部跑道關閉，有出動警用直升機搜尋，案件仍在調查中。此外，有正在巡邏的警員也發現一架無人機的行蹤，不過未能確定具體位置。