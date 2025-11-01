黃仁勳稱美過慮國安問題　出口限制非雙贏：中國有大量自產AI晶片

英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳10月31日在韓國接受訪問時稱，由於中國本身已可自行生產大量人工智能（AI）晶片，因此英偉達向中國出售先進晶片或引發美方國安疑慮的說法根本不成立。他強調，中美在相關領域合作、讓美國科技公司進入中國市場符合雙方的最大利益。



黃仁勳當日接受美媒CNBC訪問時稱，中國是一個獨特、至關重要且充滿活力的市場，對各方來說皆是不可取代。

這張攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到中國和美國國旗，以及一塊帶有半導體晶片的印刷電路板。（Reuters）

黃仁勳表示，他將繼續爭取進入中國市場，並認為中國既然將自身定位為AI領域的領導者，中方未來一段時間將繼續需要美國的晶片。

他強調：「服務中國市場符合美國的最佳利益，讓美國科技公司將技術引入中國市場也符合中國的最佳利益……這符合兩國的最佳利益，我希望政策制定者最終能夠得出這樣的結論。」

2025年10月31日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）行政總裁黃仁勳在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）行政總裁峰會會後記者會上發表演說。（Reuters）

另外，黃仁勳認為美國的國安疑慮實屬多餘。美方此前表示，其對華的晶片出口限制旨在阻中方獲取先進晶片的技術和生產能力。

黃仁勳坦言，中國能生產大量的AI晶片，中國軍方肯定也能輕易獲得這些國產晶片，況且中方已封鎖了英偉達H20晶片，就等於是在說「我們靠自己的AI技術已足夠了」。他強調，中國不想要H20或任何美國晶片一事，實際上已回應了美國的國安疑慮。