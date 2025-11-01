美國與菲律賓組建聯合特遣部隊　加強在南海等地區的戰備能力

美國國防部周五（10月31日）表示，已與菲律賓組建新的聯合特遣部隊，旨在加強合作並提升在南海等海域的軍事戰備能力。



路透社報道，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周五在馬來西亞吉隆坡，與菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）舉行會晤後，五角大樓發布上述聲明。

赫格塞思在社交平台上表示：「今天，我和德奧多羅進行今年第四次會面，旨在推動我們牢固的國防夥伴關係。我們將不懈努力，在南海重建威懾力，並深化美菲聯盟。」

▼赫格塞思晤德奧多羅：

五角大樓發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中說，聯合特遣部隊「將加強行動合作、完善聯合規劃並提升協作，尤其在南海地區」。五角大樓稱，菲律賓與美國簽有相互防禦條約。赫格塞思與德奧多羅在會晤中共同表達了重建區域威懾力的決心。

聲明也說，雙方已完成一項現代化防務夥伴關係計劃，並將在未來兩年內加快推進重大優先事項。

美國國防部長赫格塞思10月31日在網上公開與中國防長董軍會面的照片。（X/@SecWar）

赫格塞思較早時間表示，他在出席東盟防長峰會期間，與中國國防部長董軍會面，討論南海及印太地區等問題。他就中國在南海和台灣一帶，以及在印太地區對美國盟友和夥伴的行為表達憂慮。