日韓會談　高市早苗向韓國國旗鞠躬引關注　韓媒：罕見

據韓聯社、韓民族日報等報道，當地時間10月30日，韓國總統李在明和日本首相高市早苗在韓國慶尚北道慶州市舉行會談。在會談現場，高市早苗與李在明握手並合影後，在走向座位途中向面前懸掛的韓國國旗致意，隨後又轉身向另一側的日本國旗鞠躬。這一幕引起了在場媒體的關注。



10月31日，韓民族日報刊發報道稱其為「罕見的鞠躬致意」。該媒體寫道，「通常在歡迎儀式上，領導人會在儀仗隊檢閲期間向對方國旗行禮，但在會談會場內主動向對方國旗低頭致意，實屬罕見。」而《首爾新聞》稱，「這似乎是對韓國表示尊重的一種方式」。

此外，高市早苗在飛抵韓國時，也曾向在機場迎接的韓國儀仗隊低頭致意。

這一舉動引發了韓國網友的熱議。有許多韓國網友對此表示震驚，「第一次看到他國領導人向韓國國旗鞠躬」、「從未想過會看到日本首相向韓國國旗敬禮」等。儘管也有一些網友給出了正面評價，但質疑其「作秀」、「虛偽」的聲音也不在少數。

韓媒此前分析稱，高市早苗此次訪問備受關注。她長期以來在歷史問題上持有強硬立場，尤其涉及到日本1910年至1945年對朝鮮半島殖民統治的相關議題，因此她在韓國被視為「極右翼」政治人物。其上任後，外界普遍擔憂高市早苗可能會給近期保持合作基調的韓日關係「帶來新變數」。

在昨日舉行的會談中，兩國領導人就深化未來合作達成一定共識，但並未直接談及歷史問題。

日本首相高市早苗2025年10月30日為出席亞太經合組織（APEC）峰會訪問韓國慶州期間，與韓國總統李在明舉行首腦會談。（Reuters）

韓總統府在一份聲明中表示，「兩位領導人一致認為，應持續推進務實合作，並通過積極的『穿梭外交』，在尖端技術、經濟安全、文化及社會交流等多個領域進一步加強協調。」

聲明還提到，李在明希望雙方能「正視現存分歧」，同時在需要面向未來協作的議題上加強溝通與合作。

本文獲觀察者網授權轉載

