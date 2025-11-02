安世中國批評荷蘭母公司管理層失職　重申庫存仍充足

安世中國周日（11月2日）凌晨發公告稱，荷蘭安世（Nexperia）半導體單方面決定自2025年10月26日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓。目前公司庫存充足，能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。



公司通過微信公號發布致客戶公告函稱，荷蘭安世半導體提出的所謂「當地管理層近期未能遵守約定的合同付款條件」的斷供理由，完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層。

公告函指出，安世中國不存在違約行為；而荷蘭安世半導體目前欠付ATGD的貨款高達10億元人民幣。 荷蘭安世半導體相關管理層在決策過程中嚴重失職失責，將個人利益凌駕於公司整體利益之上，嚴重違背職業操守和公司治理要求，由此給公司、廣大員工造成的損失，應依法承擔責任。

荷蘭安世半導體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益於不顧，嚴重違反合同約定和商業合作原則，嚴重破壞了客戶信任，是極其不負責任的做法。

公告函稱，目前，安世中國已建立充足的成品與在制品庫存，能夠穩定、持續地滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

為確保供應的長期性與韌性，公司已積極啟動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產能。公司對在短期內完成驗證、並自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心。

荷蘭政府9月30日以國家安全為由，動用冷戰時期的《商品供應法》，強制接管了總部在荷蘭、但由中國晶片製造商聞泰科技控股的安世，並撤換公司的中國籍行政總裁。此後安世半導體與中國子公司一直處於糾紛之中。

據路透社早前報道，由安世半導體臨時行政總裁蒂爾格（Stefan Tilger）簽署的致客戶信函顯示，該公司於10月26日暫停向東莞市的工廠供貨，指這是由「當地管理層近期未能履行約定的合同付款條款直接導致」。

