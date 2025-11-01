路透社：美國擬宣布安世中國工廠將恢復晶片出貨

路透社周五（10月31日）引述消息人士報道，白宮計劃宣布，安世半導體（Nexperia）在中國的工廠將恢復晶片出貨，預計對全球汽車製造商帶來關鍵助力。



荷蘭政府早前以憂慮知識產權問題，接管由中資持有的汽車晶片供應商安世半導體。路透社周五較早時間報道，該公司已暫停向中國組裝廠供應晶圓。

2025年10月23日，德國漢堡，在荷蘭政府接管中資企業持有的安世半導體（Nexperia）後，德國汽車生產商警告事件或導致停產。（Reuters）

法庭文件顯示，荷蘭政府斷供安世之際，正值美國將中國聞泰科技（Wingtech）列入出口限制名單後，美國對安世的施壓不斷增強；不過，荷蘭政府表示，「當地管理層近期未能履行約定的合約付款條款」才是斷供的導火索。

路透社指，行業機構已就可能對汽車生產造成的影響發出警告。吉普汽車（Jeep）母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis）周四表示，已設立「作戰室」監控事態發展；日產汽車（Nissan）則表示，其晶片庫存目前充足，可維持到11月的第一週，不會出現供應中斷。