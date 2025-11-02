王文濤會見韓國產業部長官金正官　冀儘快恢復中日韓自貿協定談判

11月1日，商務部部長王文濤在韓國慶州會見韓國產業通商部長官金正官。雙方就維護產業鏈供應鏈穩定、加強區域及多雙邊合作等交換意見。王文濤表示，期望盡快恢復中日韓自貿協定談判。



王文濤表示，中韓是重要近鄰和合作夥伴，中方願與韓方共同落實好兩國領導人重要共識，推動中韓經貿關係取得新發展。

2025年11月1日，韓國慶州，中國商務部部長王文濤（左二）會見韓國產業通商部長官金正官（右二）。（商務部網站）

中韓雙方應通過中韓產供鏈合作熱線、出口管制對話、貿易救濟合作機制等加強溝通協調，保障中韓產供鏈穩定暢通；加強在世界貿易組織、《區域全面經濟夥伴關係協定》等框架下合作，推動儘快恢復中日韓自貿協定談判，共同維護自由貿易和多邊主義。

據韓聯社報道，王文濤邀請金正官近期訪問中國，就兩國經貿合作深入交換意見，金正官表示將積極考慮。

2025年11月1日，韓國慶州，中國商務部部長王文濤（右）會見韓國產業通商部長官金正官（左）。（商務部網站）

金正官表示，中國是韓國重要經貿合作夥伴，韓方願與中方一道，加快韓中自貿協定第二階段談判進程，推進地方經貿合作，持續深化雙邊貿易投資及區域、多邊合作。