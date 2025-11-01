APEC｜中韓領導人晚宴菜式揭曉　結合兩國傳統與地方風味

星期六（11月1日）在韓國古都慶州舉行的中韓交流晚宴上，一套融合兩國傳統與地方特色的料理亮相，從前菜到甜點層層遞進，展現中韓飲食文化的深度交融。



據韓國總統府介紹，晚宴以一款由豐基人參、綠豆、枸杞子熬製的養生粥開場，其製作方式與參雞湯相近，體現兩國對健康飲食的共同理念。豐基（Punggi）是慶尚北道榮州市一個地區，以出產頂級人參著稱。

中韓交流晚宴前菜養生粥。（韓國總統府提供）

主菜部分，韓式炸雞塊、麻辣炒鮑魚、中韓融合餃子與蝦仁點心展現出兩國風味的碰撞與融合；手工製作的慶州韓牛牛肉餅，配以炭烤松茸和慶州新米，彰顯待客之誠。配菜方面，白菜辛奇（泡菜）、野菜拌菜與烤沙參呈現韓餐的傳統韻味。

甜點環節則融合中韓代表性元素：中國芝麻球、韓國三色梅作果與三色水果共同登場，搭配寶城綠茶，為整場晚宴畫下清新悠長的句點。

晚宴甜點是中國芝麻球、韓國三色梅作果與三色水果，搭配寶城綠茶。（韓國總統府提供）

此次特別菜單旨在紀念中韓建交33周年，寓意兩國文化交流如同美食般和諧共融、歷久彌新。

本文獲《聯合早報》授權轉載

